Los oscuros archivos de Jeffrey Epstein que publicó Anonymus: qué famosos están y cuáles fueron un fake

La divulgación de la “black list” de Jeffrey Epstein por parte de la comunidad de hackers Anonymus generó un fuerte revuelo por los nombres en ella. Pero también algunas fakes news, como por ejemplo la inclusión del actor Will Smith.

En el listado que publicó Anonymus, al que accedió este medio, no está el nombre del actor que protagonizó, entre otros films, Men in Black. Algo simular sucedió con Chris Evans, pero si bien está en la lista no es el que todos pensamos.

Lee más | Abuso de menores y asesinatos: publican los papeles secretos de Jeffrey Epstein y cayó hasta Trump

El Evans en la black list no es el actor que personificó al Capitán América en las películas de Marvel, sino que es un presentador y dj británico.

¿Quienes están en la lista?

Entre otros, en la lista publicada Anonymous están Ivanka Trump, hija del presidente norteamericano, la modelo Naomi Campbell, el ex primer ministro británico Tony Blair, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, los músicos Phil Collins y Mick Jagger, y el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

Y sí, también están Michael Jackson y Kevin Spacey