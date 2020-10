Los Palmeras aislados por dos positivos: alarma por la avanzada edad de sus miembros

Dos de los integrantes de la banda de música tropical Los Palmeras dieron positivo de coronavirus (Covid-19) en las últimas horas y como consecuencia de esto los nueve miembros del grupo tuvieron que ser aislados. La noticia fue confirmada por uno de los fundadores de Los Palmeras, Marcos Camino, que, siempre fiel a su pasión por Colón de Santa Fe, remarcó que además iban a estar presentes en el aniversario de la final de la Copa Sudamericana.

"Estamos contagiados, estuvimos reunidos la semana pasada en nuestros estudios realizando los ensayos para el evento de Colón, uno de los chicos se había contagiado y nos vimos perjudicados todos. Pero nadie está internado, ni mucho menos, solo son dolores de cabeza. Hicimos hisopados a dos de los integrantes, quienes dieron positivo, es un índice elocuente que estamos todos en la misma situación, con lo cual tenemos que hacer un aislamiento de 14 días como corresponde, pero sin mayores peligros”, sostuvo Camino en declaraciones radiales.

Allegados a la banda sospechan que los contagios se podrían haber producido durante esos ensayos, por lo que decidieron mantenerse aislados. Camino contó además que uno de los que dio positivo es el cantante del grupo, Cacho Deicas, que además es grupo de riesgo por su avanzada edad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cacho (Deicas) se hisopó, yo como fui con otro de los muchachos lo hisoparon a él, ya que no hacía falta que se lo hagan a todos. Con el hecho de haber compartido un café, un mate o una charla ya estás infectado. Les avisé para que no se malinterprete, es una cuestión que le está pasando a mucha gente. A Cacho le dio positivo, a mí también me cuentan como positivo por el contacto estrecho", afirmó Camino.

"Los factores de riesgo los tenemos Cacho y yo porque somos mayores, el tiene 68 y yo 70. Somos veteranos, algunos dicen otra palabra más fea... (risas). No queremos que se interprete mal, esto sirve de información para la población toda, que a pesar que no sientas nada podés estar contagiado, como mi caso y el de Cacho. Él se hizo por ansiedad, pero ya era suficiente cuando se hizo uno. Somos nueve o diez personas aisladas, que tendremos que estar 14 días. En mi casa están todos contentos, todos me dijeron algo lindo (risas)", destacó Camino.

"Ya sacamos la cuenta el 2 de noviembre estaremos librados de este aislamiento, tenemos todo preparado por lo que no se va a suspender”, agregó.

El evento del 9 de noviembre revista de importancia para los hinchas sabaleros debido a que se cumple un año de la final que perdieron en Paraguay contra Independiente del Valle de Colombia. Al margen del partido, que terminó con una derrota por 3-0, el show de medio tiempo en donde Los Palmeras cantaron en vivo “Soy Sabalero” se volvieron tendencia a nivel mundial.

La provincia de Santa Fe es una de las más afectadas como consecuencia de la pandemia del coronavirus y, como consiguiente, se convirtió en las últimas dos semanas en un punto de atención por parte del Gobierno nacional. Ayer se confirmaron 2.015 casos positivos nuevos con lo que la cifra asciende a 78.823. Pero desde hace dos semanas diariamente tiene en promedio 2.000 casos lo que es la mitad de lo que registra por día la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción con mayor cantidad de casos registrados.

En cuanto a las muertes, desde el inicio de la pandemia en Santa Fe se registraron 829 fallecidos.