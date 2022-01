Los pases televisivos de 2022: nuevos proyectos, la vuelta de figuras y las sorpresas

La televisión no para. Por eso, desde las gerencias de contenidos de los distintos programas ya comenzaron a delinear lo que serán las nuevas propuestas para el 2022. Y en medio de todo ese proceso, ya hay movimientos de figuras, éxodos de periodistas e intempestivas renuncias.

Tras una ardua batalla en materia de rating, El Trece llevará varios cambios en toda su programación. Tras el abrupto final de Los Ángeles de la Mañana, por las diferencias económicas entre la productora Mandarina y la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar, el conductor Ángel de Brito cambiará de pantalla después de seis años al aire en la señal de Constitución.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según dejó entrever, De Brito se mudará de canal junto a Yanina Latorre y de la mano de Mariano Chihade, el gerente de Mandarina. El nuevo programa será su sello relacionado con el mundo de los chimentos pero aún no tiene cerrado su pantalla. Según fuentes allegadas a la productora podrían ser América o Telefe, y ocuparía la tarde o a la noche.

Al parecer, el canal que corre con ventaja para contar con De Brito y Latorre entre sus filas de figuras es América, ya que Chiade también levará a Mariana Fabbiani, su esposa, para un nuevo proyecto de entretenimientos.

Desde América habrá un éxodo masivo de figuras. El primero es Jey Mammón, que tras su exitoso ciclo Los Mammones, se muda Telefe para continuar con el mismo formato. El humorista, músico y conductor dice que son solo rumores pero, ya habría firmado contrato. Otro rumor indica que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich ya tienen todo cerrado con El Trece para conducir las mañanas que quedaron vacantes por la partida de LAM.

Otro que deja el canal de Palermo es Guillermo Andino. Después de más de dos décadas en la emisora, el conductor se va tras un duro enfrentamiento con Liliana Parodi, ex gerenta de contenidos del canal, y que fue despedida tras el escándalo por maltratos protagonizado por Antonio Laje y las denuncias mediáticas de varias ex columnistas del noticiero. Andino no cerró con ningún canal. Pero, por su buena relación con Suar, podría sumarse a El Trece.

Para Suar será un año definitivo para dar levantar los números y poder lograr un triunfo contra Telefe, algo que se le viene negando desde hace unos años. La mayor apuesta es El Gran Juego de la Oca, el histórico programa de entretenimientos de la televisión española que fue un éxito en la década del 90. Además, PolKa retornará a la pantalla con dos o tres ficciones durante el año, tras el éxito de la 1-5/18. Por ahora, la segunda temporada de ATAV no entra en los planes por su alto presupuesto.

El envío estará conducido por el Pollo Álvarez y Dani La Chepi, la influencer que cobró fama tras su participación en MarterChef Celebrity 2. Aunque no definieron su salida al aire, se espera que sea entre febrero y marzo. Además, durante las vacaciones de Darío Barassi, La Chepi tomará la posta en 100 argentinos dicen.

La gran pregunta: ¿Qué pasará con Marcelo Tinelli tras el bajo rating de Showmatch durante 2021? Sobre ese tema ni el propio conductor tiene definido qué hará. En el canal quieren que vuelva a la pantalla entre abril y mayo, pero la idea es que lo haga con otro formato que no sea ni el baile, ni el canto.

Por su parte, Telefe apostará a las ficciones y a los realities. Con una base fuerte en materia de entretenimiento con MasterChef, La Voz y los demás magazines de la emisora, se plantará con otros formatos para mantener el liderazgo de la televisión nacional.

En el primer semestre de 2022 será el estreno de la tira El primero de nosotros, protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. La historia gira en torno a un grupo de amigos que sufre un duro golpe cuando uno de ellos recibe un diagnóstico complicado sobre su salud.

En tanto, Telefe sumará a Natalia Oreiro como conductora. El formato elegido para la bella actriz es The Masked Singer, un reality show musical en donde las celebridades se disfrazan de famosos cantantes. Básicamente, como el formato de Tu cara me suena. Pero con más glamour y que cuenta con la participación del público que tiene que adivinar a quién interpreta cada uno. También sumarán a Georgina Barbarossa en un programa de cocina. ¿Y Susana Giménez? Ella decidirá. Lo más seguro es que haga especiales una o dos veces en el año.

En tanto, el Nueve no presenta muchos novedades a excepción de dos importantes cambios. Después de 12 años, Ariel Rodríguez Palacios deja Qué mañana y Guillermo Calabrese ocupará su lugar. En tanto Nicolás Magaldi se va de la emisora y el Show del problema quedará a cargo de Claribel Medina.