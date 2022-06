Los polémicos chats del ex marido de María Fernanda Callejón: "Es mi casa y no me voy a ir"

A comienzos de año trascendió que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto le habían puesto punto final a sus 11 años de relación. Y a pesar de que había sido la propia actriz la encargada de desmentirlo en aquella oportunidad, la historia se terminó por confirmar esta semana luego de que ambos protagonistas publicaran sus respectivas anunciando su separación.“Solo puedo sentirme agradecida, bendecida por tantos mensajes de amor, demostrándome el apoyo hacia mí y a mi familia en estos momentos difíciles. Gracias a todos por acompañarme. En mi camino siempre hubo de todo. Ustedes han sabido de gran parte de mis logros y de mis tiempos no tan acertados", escribió Callejón.

Además, resaltó que siempre habló "con total sinceridad" de trabajo, amores y de los muchos contratiempos que sufrió a lo largo de su vida. "Siempre con mi corazón abierto. Cuando Ricky apareció, para mí fue como encontrar a esa persona a quien uno busca toda la vida. Por eso me entregue en cuerpo y alma, con todo mi amor porque esa es mi esencia. Así soy, no puedo hacer otra cosa que esto. De la mano, fuimos buscando el milagro, supimos esperar juntos, abrazados y hasta fundidos en el dolor, que luego fue la felicidad porque Giovanna por fin llegaba a nuestras vidas. Desde ahí, nuestros días no pudieron ser mejores”, sostuvo.

Y agregó: “Lo cierto es que, a veces, las parejas dejan de encontrarse. Entre los dos fuimos poniendo, sacando, arreglando y buscando la forma de que todo funcione porque aquí el amor no es el problema. Siempre vamos a ser familia para Giovanna porque creemos en un mundo sano, lleno de esperanza y amor, con padres que se seguirán queriendo tal vez de otra forma. En estos momentos, estoy muy triste, pero sabiendo que todo va a sanar. Me caí tantas veces y volví a renacer que esta no será la excepción. Giovanna, mi vida entera y mi felicidad para siempre”.

Al igual que Callejón, el músico utilizó su cuenta personal de Instagram para referirse con el mayor de los cariños sobre quien fuera su esposa y la madre de su hija Giovanna, de 6 años. “Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer. Fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos, viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger”, escribió compositor en la red social en la que tiene más de 100 mil seguidores.

Y sin dar demasiadas precisiones sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse, admitió: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”, agregó el cantante que también se desempeña como odontólogo y es especialista en implantología oral”, explicó.

Lo cierto es que el músico estaría manteniendo un affaire con otra mujer, identificada como M., desde hace varios meses. "Él mantendría una historia con una chica cuyo nombre de pila empieza por M. Entiendo que la separación es dolorosa y que se quiere, pero el conflicto es el tema de la casa. Ninguno de los dos se quieren ir y hay una niña en medio. Esta persona lo está esperando hace un montón porque están enamorados, pero sale con un mega ultra famoso. Cuando él arregle esta situación, nos vamos a enterar porque quedará soltero", contaron este jueves en el ciclo Socios del espectáculo.

Además, dieron a conocer que Diotto se niega a abandonar la casa familiar porque considera que le pertenece solo a él. "No hicimos leña del árbol caído. En su momento sabíamos muchas cosas, las mismas que sabemos ahora. Él tendría algunos encuentros con alguna persona, con la que cruza mensajes y le cuenta esto que estoy afirmando: ´No me voy a ir de mi casa porque es mía´. La información que yo tengo dice que él no se movería de la casa porque es de él", detallaron. Y como si esto fuera poco, en el programa de canal Trece dieron a conocer algunos de los mensajes que el músico intercambió con su nuevo "amor" y en donde afirma que lleva separado de Callejón desde hace "años".

De hecho en esos chats se puede leer como Ricky le cuenta a la misteriosa mujer cómo es su actual relación con la actriz. "Funcionamos como ´familia´, pero la verdad es que cero juntos desde hace años. Mi hija nos ve juntos y ella es feliz así. Vivo con ella (por Callejón), pero cada uno hace su historia. Es mi casa y no me voy a ir. ¡Dormimos en cuartos separados", le detalló el propio compositor. Si bien semanas atrás, María Fernanda Callejón había negado en su paso por LAM los fuertes rumores de crisis con Ricky Diotto, tanto a ella como a su esposo no les quedó de otra que confirmar la ruptura del matrimonio tras 11 años de amor.