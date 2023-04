Los precios de la verdulería de Thiago de Gran Hermano: las ofertas que lograron un récord de ventas en Laferrere

A veces, una simple decisión puede cambiar la vida de una persona. El día que Thiago Medina decidió inscribirse en Gran Hermano, no intuía que su futuro sería muy distinto al que alguna vez imaginó. El jovencito que supo ser repositor en el Mercado Central y que trabajó de cartonero junto a sus hermanas, hoy armó su propio proyecto.

“Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, dijo Thiago en la presentación que grabó en el reality de Telefe. Y eso lo marcó. Aunque su popularidad no le hizo ganar Gran Hermano, el oriundo de La Matanza supo mantener los pies sobre la tierra y ahora tiene su propio negocio.

Ni los seguidores en redes sociales, ni las luces de la fama le nublaron sus principales objetivos. Así que hace pocos días, Thiago abrió su propia verdulería en Laferrere. En una entrevista con Georgina Barbarossa, Medina dijo: “Me lo propuse y lo pude cumplir”.

El día de la inauguración estuvieron Romina Uhrig y el Conejo y, por supuesto, los vecinos no le fallaron. Además de su nuevo trabajo, Thiago retomó sus estudios secundarios. Y contó sobre su emprendimiento: “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”. El ex GH abre el local a las 8 y cierra a las 20.

Claro que no siempre puede hacerlo porque, aprovechando la fama, a veces lo contratan para eventos de todo tipo o para participar de diversos programas de Telefe. Igualmente, su negocio ya se volvió el más popular del barrio. Y no solo por la buena onda del joven.

Como buen conocedor del negocio de las frutas y de las verduras, Medina optó por realizar incontables ofertas para los vecinos. Y eso se convirtió en un éxito. “Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba, gracias por venir hoy y sigan viniendo todos los días”, escribió el joven en su cuenta de Instagram. Por supuesto, sus fanáticos lo llenaron de elogios.

Pero, ¿cuáles fueron las ofertas que fascinaron a los vecinos? Muchas. Es que tiene muy buenos precios en serio: Por ejemplo, 2 kilos de banananas a 600 pesos, un kilo de manzanas, 400 pesos, un kilo de uvas, 500 pesos y 2 kilos de berenjenas por 300 pesos, entre otros precios. Por ese motivo, sus seguidores de Instagram ya le pidieron que abra otra sucursal en diferentes localidades. El emprendimiento de Thiago puede ser un éxito en todo el país. Ojalá que así sea.