Los profundos mensajes de la mamá de Nico Vázquez tras el derrumbe en Miami

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez pudieron regresar al país, luego de la pesadilla que vivieron en Estados Unidos cuando lograron salvarse por una cuestión de segundos del derrumbe del edificio de Miami en el que se hospedaban. Ya lejos del peligro, aunque todavía procesando todo lo que vivieron, la pareja permanece aislada en su casa de zona norte para cumplir con el aislamiento obligado por la pandemia de Covid-19 y, luego de publicar un emotivo posteo de agradecimiento, decidió llamarse a silencio y refugiarse en la contención de los más íntimos.

Fue precisamente la mamá de Nico, Mirta Montavoni, quien en las últimas horas publicó una serie de mensajes de agradecimiento a través de sus estados de WhatsApp. "Quiero agradecerles todos los mensajes de amor que recibí en estos días. El amor siempre hace bien. De todo corazón, gracias", publicó horas después de que su hijo y su nuera pisaran suelo argentino.

"Cada persona viene a este mundo con un destino específico, tiene algo que conseguir; tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo. No estás aquí accidentalmente, estás aquí significativamente. Hay un propósito detrás de ti", sumó la mujer que en diciembre de 2016 sufrió la inesperada y repentina muerte de su hijo menor, Santiago, cuando vacacionaba con amigos en República Dominicana.

El emotivo posteo de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras regresar a la Argentina

"Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos", escribieron en sus redes sociales.

"No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra. Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: ‘De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir’, entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre”.