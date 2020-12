Los reyes del canje: de Zaira Nara a Mica Viciconte, los famosos que se pasan de rosca en Instagram

Este lunes se vivió un momento inusual en La Peña de Morfi cuando su conductor, Gerardo Rozín, le dedicó una llamativa chicana a su ex compañera de ciclo, Zaira Nara, por la Navidad que pasó con su hermana, Wanda Nara, y la innumerable cantidad de regalos que Papa Noel dejó en su arbolito. Y es que para el conductor, los hijos de la menor de las Nara deben haberse sorprendido al ver que los obsequios no eran los que ella promociona en sus redes.

Todo comenzó cuando, con una pícara sonrisa, Rozín disparó: “Yo me imaginé algo emotivo en su Navidad, me imaginé que podía ser muy lindo y muy profundo. Wanda está en el campo de Zaira y me imaginé el momento en el que la nena y el nene de Zaira ven que los regalos no son canje. Y es la primera vez que los chicos de Zaira ven una caja que no viene con una marca. ¡Nunca habían visto una comprada!”.

Tentado de risa, agregó: “Me imaginé a los nenes preguntando y Zaira diciendo ‘es así, va un señor y lo paga con plata’. ‘¿Y por qué con plata? Si lo pueden subir a Instagram’, ellos le responden”. Lo cierto es que como Zaira, existen un centenar de famosos que utilizan la gran cantidad de usuarios que los siguen en Facebook, Instagram o Twitter para monetizar su fama en épocas donde las redes sociales cobraron gran popularidad.

La ecuación es sencilla. Las marcas posan sus ojos en alguien que se destaque en determinada profesión (como actores, modelos, mediáticos, conductores, cantantes o los tantas veces mencionados influencers) con una estricta condición: debe acumular un buen número de seguidores en las redes sociales para que sus productos alcancen al mayor número de personas. Claro está, a mayor cantidad de followers, mayor será el pago.

Luego de la correspondiente negociación, el famoso en cuestión comienza a colar entre sus posteos productos y servicios “de canje” que van desde toallitas femeninas hasta la famosa mopa de la discordia. Esto no solo ocurre en la farándula argentina, sino también en todas partes del mundo y, realmente, no hay nada grave en ello con la excepción de la mirada crítica de los internautas, los cuales no suelen perdonar esta actitud.

Algunos ejemplos de famosos que se coparon con el canje

Mica Viciconte y su innumerable cantidad de productos

La popularidad de Micaela Viciconte creció exponencialmente desde su aparición en Combate. Desde entonces, la actual pareja de Fabián Cubero fue parte de distintos realitys, como el Bailando y el Cantando por un sueño, y a base de polémicas y de una actitud arrollador se hizo con la cantidad de 2.6 millones de seguidores de Instagram. Esto le permitió este 2020 cerrar una gran cantidad de "chivos 2.0".

Entre la inmensa cantidad de productos que promociona la guardavidas, que la llevan a veces a ser catalogada como la reina de los canjes, se destacan una mesa de pool y ping pong, muebles para la televisión, sillas, mesas, hornos, sillones, suplementos deportivos, golosinas, zapatos, prendas íntimas, cortadora de pasto y hasta ¡disfraces! De hecho, no hay nada en esta tierra que al parecer Mica no promocione en sus redes.

En los comentarios de muchas de sus publicaciones, algunos usuarios la acusan de abusar del canje y le piden que compre algo con su "esfuerzo", mientras que otros no dudan en manifestarle su envidia y la felicitan por lograr acceder a dichos productos sin la necesidad de poner un solo centavo por ellos,

Mariano Martínez y su amada patineta

Otro que tiene más de 2 millones de seguidores es Mariano Martínez, de hecho tiene 2.2 millones, y entre sus publicaciones abundan los canjes de todo tipo. A diferencia de Viciconte, el actor suele camuflar su promoción paga de productos como posteos espontáneos y casuales. Pero, claro está, la verdad termina saliendo a la luz con un inesperado remate de venta.

Entre sus publicaciones se destacan sesiones de entrenamiento, pesas, patinetas, anteojos, zapatillas, distintos postres o yogurt, o muñecos que pueden ser intercambiados en algunas estaciones de servicio, entre varios otros.

Vicky Xipolitakis pide canje en un almacén

Son muchos los artistas o integrantes del mundo del espectáculo en el país que luchan por superar la crisis económica en la que se vieron envueltos a causa de la pandemia y posterior cuarentena que busca combatir la propagación del coronavirus. Este, como tantos otros, es el caso de Vicky Xipolitakis, quien pasa el aislamiento junto a su hermoso hijo, Salvador Uriel (1), fruto de su polémica relación con Javier Naselli.

Sin la posibilidad de salir a trabajar, Vicky optó por utilizar las redes sociales para sacar algún rédito económico que le ayude a sobrellevar esta situación y se potenció como influencer, pidiendo "canjes" y otros beneficios a través de su cuenta personal de Instagram. En este contexto, se habían dado a conocer cuatro audios que Vicky le mandó a un comerciante, pidiéndole, a cambio de publicidad o promoción de su marca, una lista detallada de productos.

A través de algunos mensajes, Vicky le pidió al almacenero "queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar". "Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos", agregó.

Para no olvidarse nada, la mediática decidió enviar un cuarto audio en el que agrega "arroz, lata de atún, queso rallado y juguitos". "Me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito", concluyó.

Sofía Morandi, la reina de la higiene femenina

Sofi Morandi es, tal vez, la influencer que encabeza la lista de canjes hechos hasta la fecha. A partir de los videos humorísticos que fue publicando a través de su cuenta de Instagram a cerca de diversas situaciones cotidianas de la vida desde una perspectiva cómica y tras su participación en el Bailando por un sueño, donde se consagró vencedora, la actriz cobró gran popularidad en las redes.

Dueña de 2.2 millones de seguidores, no hay canje que a Morandi se le escape. Entre sus promociones, se destacan las de tampones higiénicos, toallitas femeninas, perfumes, tarjetas prepagas, aplicaciones, muñecos e indumentaria, entre muchos otros.

Paula Chaves, la "mamá" de los canjes

Desde el nacimiento de Filipa, fruto de su relación con pedro Alfonso, Paula Chaves intensificó la cantidad de canjes que mete a través de su cuenta de Instagram. La modelo, actriz y conductora está casada con el ex productor de Marcelo Tinelli, con quien además tuvo a Olivia y a Baltazar.

Chaves Comenzó participando del reality de modelos Super M 03, donde resultó ganadora dándole la posibilidad de comenzar su carrera de modelo, primero como miembro del equipo de Ricardo Piñeiro Modelos, y más tarde como parte del equipo de Multitalent.

Luego participó del Bailando por un sueño 2010, donde conoció a Alfonso y obtuvo el segundo puesto tras siete meses de competencia. Actualmente, es dueña de 3.8 millones de seguidores, cifra que utiliza para promocionar diversos productos para bebe, juguetes, pochocleras, productos de limpieza, artículos estéticos, comida, cremas y productos para el cabello, entre otros y muy variados artículos.