Los Rolling Stones presentaron un tema nuevo después de ocho años: habla de gente encerrada y ciudades desiertas

Ya no hay adjetivos para definirlos: todos les quedan chicos. Inoxidables, indestructibles, inmortales: usá el que quieras. Mientras elegís el adjetivo que mejor les quepa, ellos presentan al mundo un tema nuevo, después de ocho años. Los Rolling Stones siempre vuelven, y ahora lo hacen para presentar una nueva canción, titulada "Living In a Ghost Town" ("Viviendo en una ciudad fantasma"), un título que inmediatamente nos lleva a pensar a estos días de calles desiertas y millones encerrados en sus casas."La vida era tan hermosa/después quedamos todos encerrados/Me siento un fantasma/viviendo en una ciudad fantasmal", canta Mick Jagger: aunque no mencione al coronavirus, todos sabemos de qué está hablando.

. Los últimos temas que la banda había mostrado eran "Doom And Gloom" y "One More Shot", ambos como únicas novedades del compilado GRRR!, editado en 2012. En 2016 editaron Blue And Lonesome, un discazo, sí, pero de covers de clásicos de Blues. Y el último disco enteramente de temas nuevos había sido A Bigger Bang, que data nada menos que de 2005, hace 15 años.

La banda empezó el tema en Los Angeles, continuó en Londres, lo terminó en la cuarentena. Según informaron voceros del grupo, tienen al menos cinco o seis temas nuevos más, a medio hacer, que irán puliendo en estos días de encierro forzoso.

El 18 de abril pasado, los Stones habían sorprendido al mundo con una exquisita versión casera de "You can't Always Get What You Want". Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts tocaron cada uno desde la intimidad de su hogar, sin ninguna clase de parafernalia, pero en perfecto sincro. Una vez más, como siempre, la onda fluyó. Caetano Veloso, absoluto fan de la banda, los definió como "el mejor grupo de riesgo". Los Rolling Stones iniciaron su carrera en 1962, hace ¡58 años! y grabaron su disco debut en 1964... ¡hace 56!