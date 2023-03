Los secretos de la segunda temporada de The Last of Us, la seria más exitosa de 2023

El domingo 12 de marzo se transmitió el último capítulo de la primera temporada de la serie más exitosa de HBO MAX en lo que va del 2023, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Si te gustan los spoilers y sos fan de esta serie, no podés perderte todos los datos que te traigo a continuación de la nueva entrega que aún no tiene fecha definida.

La exitosa serie post-apocalíptica que adapta uno de los videojuegos más comprados de PlayStation del 2013 a la fecha; narra una pandemia inducida por hongos en los Estados Unidos devastada por criaturas caníbales infectadas. Desde su estreno el 15 de enero en HBO Max, se convirtió en una de las ficciones que semana a semana han tenido atrapado a sus seguidores y ha recibido por parte de la crítica, en su mayoría, comentarios muy positivos.

¿Que nos trae la segunda temporada?



Desde finales de enero de este año se venía confirmando esta tan esperada segunda temporada, apenas emitidos los dos primeros capítulos de la serie. Y es que, desde su estreno, la serie no deja de batir récords, atrayendo a 4,7 millones de espectadores por semana a través de su emisión en la plataforma de HBO Max. Fue tan grande el éxito que el programa marcó el debut más grande después de “House of the Dragon” en 2022.

Francesca Orsi, directora de HBO, expresó: “Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la temporada 2. Por su parte, el productor ejecutivo Neil Druckmann dijo en un comunicado: “Me siento honrado, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel (interpretado por Pascal) y Ellie (interpretada por Ramsey)”.



Hasta el momento es muy poco lo que se sabe sobre la historia y la trama de la segunda temporada de “The Last of Us”. Sin embargo, los showrunners Druckmann y Craig Mazin insinuaron en un artículo publicado en Hollywood Repórter que es probable que haga una crónica del contenido del segundo juego de la serie de videojuegos. También afirmaron que algunas cosas van a cambiar con sus personajes. En entrevista con Variety, Craig Mazin dijo que ya estaba pensando en la segunda temporada de “The Last Of Us” antes de que se emitiera por primera vez.

“Hay una enorme cantidad de historia que Neil creó en la que nos gustaría sumergirnos. El segundo juego es mucho más grande que el primero. Así que recién comenzábamos a hablar sobre cómo dividirlo en una temporada: temporadas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué agregamos? Todas esas cosas de las que estamos empezando a hablar ahora”, sostuvo.

“No tengo mucho interés narrativo en escribir un programa que está diseñado para continuar perpetuamente hasta que la red finalmente lo saque de su miseria en alguna parte. Escribo hasta el final. Los finales lo son todo para mí”, dijo en una entrevista con Collider.

El casting de la segunda temporada no está confirmado aún, pero Ramsey le dijo que volverá a interpretar su papel protagónico como Ellie. También se espera que regrese Pascal como Joel, el actor ha hablado sobre filmar una segunda temporada en entrevistas anteriores y en la premiación de los Oscars también lo confirmó.

Otra de las incógnitas es saber cuándo se estrenará la segunda temporada, pero es muy temprano para pensar en eso cuando no comenzaron a filmar, según sus protagonistas a finales del 2023 comenzarían a grabar la segunda temporada que pueda salir a mediados de 2024.

ALERTA SPOILER.

Es importante resaltar que “The Last of Us - Parte II”, de Naughty Dog, se desarrolla 5 años después de los sucesos de la primera parte y muestra cómo Ellie y Joel se establecen en la ciudad de Wyoming. No obstante, su tranquilidad se ve interrumpida con la aparición de una mujer llamada Abby que traerá mucho de qué hablar. Además, desde el podcast Happy Sad Confused, Bella Ramsey confirmó que estaba “muy emocionada con la historia de Ellie/Dina”.

Definitivamente esta segunda temporada es mucho más cruda, fuerte y desgarradora que la primera, y en el video damos un poco más de detalles de lo que puede llegar a suceder en “The Last of Us – Parte II.