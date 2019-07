Los secretos de Toy Story 4: quién creó a Forky, cameos e ideas que se quedaron en el camino

En diálogo con el Washington Post, el productor de Toy Story 4, Jonas Rivera reveló que Keanu Reeves tuvo una participación central en el desarrollo de su personaje, Duke Caboom. "Mientras estabas trabajando el personaje, comenzó a convertirse en Duke frente a nosotros, haciendo tomas de karate y subiéndose a una mesa".

Pero esa no es la única sorpresa "detrás de escena" que tuvo la película. Rivera reveló que una escena incluye un pequeño cameo de Tinny, el personaje del corto animado Tin Toy que, en 1998, se convirtió en uno de los grandes pasos de Pixar hacia la producción de largometrajes.

Leé también | Los 10 secretos que esconde el parque de diversiones de Disney

Paralelamente, el productor también relató que Forky, uno de los nuevos protagonistas de Toy Story 4, nació en un taller en el cual miembros del equipo de producción crearon personajes con palillos de chupetín, utensilios de plástico y otros elementos.

Los personajes de Ducky y Bunny, mientras tanto, sufrieron varios cambios de diseño: en un punto, Bunny fue pensado como un juguete que incluía un reproductor de casettes. Y la inclusión de varios muñecos de ventrílocuos que siguen las órdenes de la villana Gabby Gabby fue idea del director Josh Cooley. "Me encantan. Tenía uno cuando era niño", declaró al Washington Post.

Leé también | De Toy Story a Dumbo: los nueve secretos que Disney escondió en sus películas

Cooley también reveló que la aparición de las voces de los legendarios Mel Brooks, Carol Burnett, Carl Reiner y Betty White se repetirá en el corto Forky asks a question, que Pixar estrenará en noviembre.

Las ideas para Toy Story 4 que quedaron en el camino

De acuerdo al libro The Art of Toy Story 4, el escenario principal original de la película -un negocio de antiguedades- había sido pensado como "una gran ciudad" que "cobraba vida de noche". Además, el espacio iba a ser propiedad de un matrimonio: Margaret y Dan. En la película, finalmente, Margaret fue incluida, pero Dan no.

Otra de las ideas que fue dejada de lado fue una larga escena en la cual se repasaba la historia de Betty luego de dejar la casa de Andy, en la cual terminaba siendo donada, rota y almacenada en soledad.