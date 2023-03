Los secretos del director argentino que obtuvo el récord Guinness por el corto más premiado de la historia

El corto animado ON/OFF de Nicolás P.Villarreal, director de cine y animación argentino, ha entrado en el Guinness World Record el día 24 de enero del 2023 como el “corto más premiado de la historia”, luego de haber recibido 1.125 galardones de la industria cinematográfica. Con un estilo icónico y único integrado por figuras geométricas que podría pasar como una actualización de una corriente futurista y un mensaje positivo y actual que transmite ON/OFF; destaca la importancia de no descuidar la pasión y la creatividad en una era moderna que está saturada de estímulos de la tecnología y las redes sociales.

El creador y director destaca que haber obtenido el Récord Guinness le da al corto otra oportunidad para lograr mayor alcance, impacto e importancia con el mensaje, que es lo más importante. ON/OFF transmite la visión del Director de la tecnología actual y cómo las redes sociales pueden ser una distracción considerable para las mentes creativas y la disciplina. Muestra un escenario donde es posible aplicarla a la creatividad de una manera más positiva.

El corto propone que la audiencia se cuestione cuánto tiempo realmente le dedican a sus pasiones; si están distraídos por contenidos e interacciones efímeras de las redes sociales y como esto puede interrumpir el proceso creativo. El corto, logra revelar qué harían genios creativos como Frida Kahlo, Da Vinci, Beethoven y Tesla, si tuvieran acceso a la tecnología como personas actuales que se inspiran con los propios genios.



ON/OFF utiliza escenarios surrealistas para responder esta pregunta, muestra por ejemplo a Frida Kahlo en un contexto moderno donde tendría que balancear su vida entre la inspiración artística y las distracciones que trae la tecnología. Dos mundos distintos que se encuentran en un vagón de subte que parece viajar con rumbo al destino de la humanidad.



El maravillo corto fue producido por el equipo de Red Clover Studios, estudio de animación liderado por Nicolás P. Villarreal, en California, Estados Unidos. Actualmente el Director está trabajando en un largo de cine de suspenso con fecha tentativa de rodaje a fines del 2023. El corto se presentó en el año 2020 en los principales festivales de cine de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. En el 2021 mismo año ingresó en el codiciado listado de Producciones Elegibles para Nominación al Premio Óscar como “Mejor Cortometraje Animado”.

“Es una invitación a luchar por alcanzar nuestras metas. A dejar atrás cualquier distractor que se ponga en el camino, y sobre todo, a apuntar a lo más alto”, dialogo con BigBang.

¿Cuál es la trama del corto?

-On/ OF es un cortometraje de animación que es la relación entre talento, esfuerzo y trabajo; es un corto surreal porque se unen varias cosas que no están al mismo tiempo hasta que te das cuenta que al final o mitad del corto te comenzás a dar cuenta, como por ejemplo tenemos a Da Vinci, Frida Kahlo, Beethoven, Tesla y sus partes hoy en día, trate de cubrir las áreas de arte, científicas, música con las personas que hoy en día los representan a ellos y en un momento del cortometraje se introduce la tecnología. Entonces por medio de los celulares que todos lo tienen, después no quiero contar mucho que pasa porque es un corto y estaría spoileando todo pero es como que cada uno actúa con las diferentes distracciones que le salen en el celular y como ellos se van en diferentes caminos para seguir haciendo lo que es su pasión o no.

¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de hacer el corto?

-Los desafíos más grandes siempre son con la historia al principio, porque los demás desafíos son cuestiones de prácticas y de estudios; la historia y el guion siempre es lo más difícil porque yo sé que si el guion falla después no importa lo que le des arriba porque el público no va tener la mismo, el mensaje va no ser el mismo, entonces es fundamental que la historia cierre bien; para mí una buena historia es el balance entre lo vital y la confusión viste cuando estás viendo una película y dices: “Estoy entendiendo pero al mis tiempo no estoy entendiendo” . El otro desafío que tuve fue en la parte artística yo quería que en ON/OFF el mensaje fuera bien claro y que el estilo no distraiga del mensaje, yo creo que el guion inspira el estilo y el estilo refuerza el guion. Es una animación diferente y quería que fuese más simple pero que pueda comunicar y no sé si lo notaste, pero el corto no tiene perspectiva es todo plano.

¿Qué te inspiro a vos a hacer este corto?

-una vez leí una frase de Stephen King que me gustó mucho que decía: “Un buen proyecto era identificar varias ideas buenas y conectarlas” porque todos tenemos ideas constantemente, yo me anoto un montón de cosas, las mayorías de cosas que anoto no sirven, son cosas que pienso y digo: “Qué buena idea” y al otro día la leo y mmm no es malísimo esto. Pero hay momentos en que logro identificar un par de ellas y logro conectarlas, porque al conectarlas siento que tengo algo fresco lo vuelco en dibujos y diseños también; esto paso teniendo dos cosas en la cabeza que después las conecte, primero estaba haciendo un dibujo de Salvador Dalí y para mí la cara de él era como un rectángulo, lo veía con 2 líneas muy simples con dos agujeritos y comencé a pensar cómo se puede hacer a Dalí con formas geométricas sin ser Dalí, hice un boceto y se lo mostré a un amigo. “Este es Dalí”, me dijo. Así hice un estudio de muchísimos personajes. La otra idea era cuando yo viajaba en subte y veía a la gente como en vez de leer un diario estaba todos metidos en el teléfono donde algunos leían y otros estaba metidos en juegos, entonces lo primero que se me vino a la mente es el prejuicio que tuve del que estaba jugando a los juegos de porque no está haciendo algo más productivo y el que leer pensaba: “Qué bien como va leyendo” que es mucho más productivo. Después pensaba que pasaría si este chico que está en un viaje de media hora con su juego, capaz que estuvo estudiando todo el día 12 horas y en esa media hora tiene un momento de desconexión y usa el teléfono para desconectarse y que pasa si la otra persona que venía de no hacer nada en todo el día capaz estaba 5 minutos leyendo algo; esa forma de pensar me hizo analizar qué podía hacer con eso.

¿Cómo se siente ser el creador del Corto más premiado y está en los record Guinness?

-No sé si caí todavía, nosotros íbamos ganando premios, pero nosotros seguíamos trabajando y sigo trabajando. Cuando nosotros mandamos a festivales espera a ver si entraba o no pero después me di cuenta que, si entrábamos o no, si ganábamos o no iba a seguir trabajando y dibujando, tratando de hacerlo siempre mejor y aprender, entonces creo que preocuparte por ganar no tiene mucho sentido, si ganamos perfecto buenísimo si perdemos malísimo, aunque si ganamos vamos a seguir dibujando y haciendo películas, si perdemos lo mismo. Lo de Guinness lo tomé como una satisfacción muy grande porque fue un premio al reconocimiento, yo me vine a San Francisco hace 23 años cuando tenía 22 años y lo tomo como eso, el Guinness fue algo que abarco todo porque fue el premio más importante porque los festivales es parte de eso también, siendo algunos festivales más importantes que otros, pero en ese momento fueron todos importantes ya que ayudaron como trabajo en equipo a llegar a los Guinness.

¿Qué es lo que esperas que se lleve la gente al ver tu corto?

-Lo que me encantaría que pase es que cuando lo vean, se hagan la pregunta de ¿si están dejando de lado una pasión? Y que les queda esa semilla de ¿Por qué no estoy dibujando más? ¿Por qué no estoy leyendo?, cualquiera que sea la pasión.

¿Estás haciendo una película actualmente?

-El Guinness tuvo repercusiones buenas en mi trabajo, laboralmente afectaron en ofertas. Me ofrecieron dirigir dos películas, una es animación y el otro una película que es de terror thriller. Es un cambio grande pasar de animación a este género lo que pasa es que la animación es un medio no un género, en la animación puedes hacer terror, comedia, drama puedes hacer de todo y a mí me gusta mucho el género de los thrillers y admiro muchos directores que han pasado por esos géneros, pero pasaron por animación a cine y de cine a animación indiferentemente como ejemplo: Spielberg es uno de ellos y desde chico es uno de mis referentes, George Miller que hice primero Mad Max y después hizo Happy Feet.

Me ofrecieron dos películas que están en tentativas, pero estamos trabajando en un largometraje es un thriller psicológico que vamos a filmar en San Francisco, el guionista me mando las primeras páginas de un guion que veníamos trabajando hace casi 4 meses, supongo que filmaremos en agosto o diciembre acá en San Francisco.



Cuestionario Soñando



¿Películas o series?

Películas.

¿Cuál fue la última película que viste?

Ayer vi “The Vanishing” y vi “El Manu” , son películas diferentes pero me gusto más la primera.

¿Director favorito?

Comienzo por: Fincher, Hitchcock, Kubrick, Miller, Spielberg y un montón mas, pero si tengo que elegir uno seria Fincher o Hitchcock.

¿Genero de película favorita?

Thriller psicológico, el primero que vi fue “El Club De La Pelea”, me pareció impresionante por eso digo que lo de Fincher es increíble, en esa película comencé a ver como el guionista y el director podían contar cosas en tu cara que vos las piensas, pero no las sentías.

¿Dónde va poder verse el corto?

El corto todavía no está en plataformas y tampoco en la web porque sigue la presentación en los festivales, nos siguen invitando y si lo subimos a una plataforma que ya hemos hablado con varios, quedaría automáticamente descalificado de los festivales, apenas terminen los festivales seguro lo vamos a subir o también queremos hacer una muestra inmersiva del cortometraje con muchos cuadros al óleo y me gustaría hacer una muestra colectiva e inmersiva del cortometraje de 360°, es algo que estamos pensando hace bastante y lo estamos diagramando.