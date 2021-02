Los Simpson lo hicieron de nuevo y predijeron el vacunatorio "VIP": los otros guiños argentos

Desde el ataque a las Torres Gemelas hasta la presidencia de Donald Trump, Los Simpson se han caracterizado -sobre todo en este último tiempo- por adelantarse a grandes sucesos que se concretaron con el correr de los años. Pero en las últimas horas, la serie creada por Matt Groening se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de adelantar, sin querer queriendo, el escándalo del vacunatorio "VIP" en Argentina.

Se trata de uno de los capítulos de la temporada 22 en el que Charles Montgomery Burns, más conocido como el señor Burns, el hombre más adinerado y poderoso de Springfield , llega al hospital de la ciudad acompañado de su asistente y secretario personal, Smithers. Allí, se saltea una larga fila de personas que están esperando para ser vacunadas contra la influenza y le exige al Alcalde Diamante varias dosis de la vacuna.

En total, le pide 37 dosis de su "jarabe contra la influenza" para él, para Smithers y el resto para sus perros, a pesar de que los canes no contraen la enfermedad. El Alcalde Diamante accede al pedido del empresario, a pesar de que decenas de vecinos aguardaban por la vacuna, afirmando que es la única persona que banca con su dinero al Estado. “Denle lo que quiere, es el único que paga impuestos”, justifica.

El Doctor Hibbert interrumpe al funcionario y, con sentido común, se opone al pedido de Burns: “Estas personas esperaron en fila y los perros no contraer la enfermedad”. A lo que el multimillonario aclara que las mascotas lo verán vacunarse y querrán un poco también. La escena finaliza con Burns y Smithers llevándose varias cajas de la dosis en su auto y en la huida, destruyendo las cajas que contenían el resto de la medicación destinada al pueblo de Springfield.

El video de poco menos de un minuto se viralizó en las redes sociales bajo el título “Los Simpson predijeron al kirchnerismo”, “Todo, pero todo, está en Los Simpson”, remarcaron los usuarios, indignados claro está por lo que ocurriendo en el Ministerio de Salud de la Nación. Pero está no es la primera vez que la entrañable familia amarilla menciona a la Argentina en sus capítulos.

De hecho, si bien se trata de una realidad, más que de una simple predicción, en un capítulo que tiene más de nueve años se puede ver como Homero Simpson –en medio de la conducción de su propio programa de televisión- hablando del efecto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las economías de distintos países, poniendo como ejemplo a la Argentina.

"Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar el 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas", llora el personaje en medio de su descargo sobre el accionar del FMI.

El capitulo se viralizó en 2018, cuando el ex presidente Mauricio Macri anunció que el Gobierno comenzaba con las negociaciones para un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de al menos U$D 30.000 millones a una tasa estimada del 4 por ciento para morigerar la suba del dólar. Aquel dinero, había pronosticado el ex mandatario, iba a estar reservado a reforzar las reservas y así llegar a los US$ 80.000 millones.

La serie se emitió por primera vez un 19 de abril de 1987 en forma de corto y como parte de otro programa, el talk-show The Tracey Ullman Show. Y, desde ese entonces, no sólo cautivó gracias a su humor desprejuiciado y a sus personajes, excelentemente construidos, sino también con su miríada de referencias a la ciencia, el arte y la política mundiales. Entre ellas, un buen puñado de presencias de Argentina.

Por ejemplo, la reconciliación con Inglaterra. Cuando Homero Simpson adquiere una mano de mono que le concede deseos, Lisa aprovecha para pedir la paz del mundo. Inmediatamente después, una escena muestra la sala de conferencias de las Naciones Unidas, donde los representantes de Argentina e Inglaterra se funden en un abrazo. "Perdón por lo del tratado", dice el inglés, mientras que el argentino responde "olvídalo che, ya habrá tiempo de recuperarnos".

Sin embargo, en la versión original la conversación es más polémica: mientras que el representante de Inglaterra pide perdón por las Malvinas, el de Argentina le responde que "un poco sabíamos que eran suyas". Por otra parte, en el capítulo donde Montgomery Burns arma una audición para elegir un hijo adoptivo, Bart termina siendo escogido y es alejado de su familia por el millonario.

Viviendo en la mansión del director de la planta nuclear, el niño rebelde recibe una pizza de manos del mismísimo Krusty como empleado de delivery. Así, nota que su programa no sale en vivo y que es una emisión antigua en la que el payaso anuncia el comienzo de la guerra de Malvinas y explica que están ubicadas "cerca de las costas de Argentina".

La política también fue mencionada en varias oportunidades. Durante una reunión en la Taberna de Moe, donde los vecinos de Springfield discuten las elecciones, Carl declara que le gustaría "una dictadura como la de Juan Perón" en la que "cuando desaparecías, te mantenías desaparecido". "Además, su esposa era Madonna", agrega Lenny en referencia al musical Evita protagonizado por la cantante, redondeando un episodio que generó polémica en nuestro país y llegó a ser censurado.