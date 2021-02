Los siniestros mensajes de "El Presto" sobre el femicidio de Úrsula: encima culpó al Gobierno por su bloqueo

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como "El Presto", tiene 28 años, se define como periodista y nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. Pero en las últimas horas, realizó una serie de polémicos comentarios, con mucha carga irónica, sobre el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años que fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez.

El también youtuber, que saltó a la fama por haber amenazado de muerte a Cristina Fernández de Kirchner en 2020, publicó los polémicos mensajes en su perfil de Twitter, que actualmente figura como “suspendido” por violar las reglas de uso de la red social. “Seguro que si Úrsula le hablaba con E a su asesino, se salvaba...”, escribió en el primer mensaje, para después agregar de manera desafortunada: “¡Ah no!. ¡Perate un cachito!”.

Pero como si esto fuera poco, en un segundo tuit sugirió lo que podría haber hecho la víctima para salvar su vida y le dedicó unas palabras al Ministerio de la Mujer. “Úrsula le tendría que haber cantado (con un ukelele) una canción anti capitalista y antipatriarcal a su asesino. Eso seguro la salvaba. A mi me hicieron creer que con lenguaje inclusivo y con el Ministerio de la Mujer esto se solucionaba. Emosido engañados”, cerró.

A través de su cuenta de Instagram, Prestofelippo realizó una suerte de descargo donde explicó que sus comentarios habían sido sacados de contexto y denunció ser víctima de una “vergonzosa campaña de desinformación, lo que se conoce como una vergonzosa opereta política. Nunca pensé que desde el oficialismo se podía llegar a tanto”, detalló desde un video subido a su perfil de IGTV", sostuvo.

Y agregó: “En el día de hoy hice unos comentarios en Twitter, y los operadores lo usaron para decir que me burlé del homicidio de Úrsula. No me entra en la cabeza como alguien puede hacer política con eso. Lo que yo quise decir, que quizás no se entendió, es que mientras el Ministerio de la mujer gasta más de 50 millones en un catering para llenar las barrigas de funcionarios como Victoria Donda, a nuestras hermanas, novias, madres, las siguen matando”.

"El Presto" había sido denunciado penalmente por amenazar de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. A través de su abogado, Gregorio Dalbón, la vicepresidenta denunció a Prestofelippo en el área de cibercrimen de la Justicia por los amenazantes mensajes publicados en su perfil de Twitter. El cordobés había vaticinado un “estallido social" en las próximas semana y aseguró que la ex primera mandataria no iba a “salir” de ese caos.

Y al mismo tiempo, le auguró: "Te queda poco tiempo. Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO". Pero el periodista no solo ataca en las redes a Cristina, también dispara contra otros funcionarios y pide adelantar elecciones y la salida anticipada del poder del presidente Alberto Fernández.

Pero lejos de manifestarse a favor de un partido político, también cuestiona la labor de Horacio Rodríguez Larreta. Militante anticuarentena, alienta la participación ciudadana a marcha so protestas en contra del aislamiento en medio de la pandemia a pesar de la existencia de contagios masivos de coronavirus. De hecho, agitó las marchas por el centro porteño, al Patio Olmos, el 17A al Congreso y las protestas por Vicentin.