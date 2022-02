Los sobrinos de Gustavo Martínez apuntaron contra Felipe Fort: “Nos dio asco lo que dijo”

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, falleció el miércoles al caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano. Su muerte generó un fuerte conflicto entre los Fort y el entorno del personal trainer a partir de los feroces posteos que hizo Felipe Fort en contra de su tutor. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados", resaltó.

Y disparó: "No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”. Al ver el gran revuelo que armó, el hijo de Ricardo Fort decidió borrar estos mensajes minutos después.

Pero el daño ya estaba hecho y Nicolás, uno de los sobrinos de Gustavo, se mostró muy molesto con el joven que cumplirá los 18 años el viernes 25 de febrero. “Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así", escribió en las redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Junto a su mensaje, Pablo compartió una foto de su tío, aseguró que el propio Gustavo le había contado que estaba preocupado por su situación económica y arremetió contra Felipe. “Nos pedía porque no tenía para pagar las tarjetas, sus gastos. Hace rato tenía problemas. Fue un padre para ellos. ¿Cómo puede ser que este chico suba esas Historias? Todo el mundo hablaba bien de él. Este chico es un atrevido”, sostuvo.

Furioso, acusó de "abandono" a la familia del reconocido chocolate por la muerte del personal trainer y agregó que “nunca perteneció a la familia Fort”, pese a que era el tutor legal de Marta y Felipe. De hecho, aclaró que las Fiestas de los últimos años no las pasaron con él sino con sus tíos y primos. A los dichos de Nicolás se le sumó el discurso de su hermano, Pablo, quien salió a defender a su difunto tío con uñas y dientes. "Mi tío dio todo, hasta su vida dio, no se merecía terminar así. Por el momento estamos en duelo y no voy a dar declaraciones, Me dio asco lo que dijo, mi tío los amó siempre”, sentenció en un mensaje que le envió al periodista Juan Etchegoyen.

Tres días después de su muerte, Gustavo Martínez fue despedido en el cementerio de la Chacarita por su círculo más íntimo. "En la tumba donde estaba Gustavo había flores de la familia de Gustavo y no de la familia Fort. Lo de la flor es algo personal, quizás, el no querer llevar, pero solo no había flores del lado de los Fort", contaron en el ciclo Mañanísima. Gustavo se tiró del balcón del piso 21, del departamento en el que vivía en Belgrano, durante la madrugada del 16 de febrero. Tras enterarse, Eduardo Fort, tío de los mellizos, llamó a Felipe y a Marta por teléfono para contarles lo que acababa de pasar. Ellos estaban en el departamento, cada uno en su cuarto y no habían escuchado nada.

El hermano de Ricardo les pidió a ambos que no salieran ni se asomaran al balcón. Minutos después, el propio Eduardo pasó a buscarlos personalmente por el lugar y los llevó a su casa. Fue el abogado César Carroza –quien confirmó que se hará cargo de la tutela de los adolescentes hasta el viernes, día en que llegarán a la mayoría de edad– explicó que Gustavo padecía una enfermedad neurodegenerativa incipiente y que, tal vez, eso motivó el trágico desenlace.