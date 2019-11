Los tesoros de Blanquita: Benjamín Vicuña y el operativo “recolección” que está dando frutos

Blanquita Vicuña falleció el 8 de septiembre del 2012 en la clínica Las Condes de Chile. La primogénita de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña hoy tendría 13 años, dos más que su hermano Bautista. La lucha de sus papás por seguir adelante y mantener su recuerdo y el “operativo recolección” que comenzó casi sin pensarlo el chileno y que hoy les regala nuevos tesoros de su hija.

“Me empiezan a aparecer tesoros”, reconoció en una entrevista el chileno. “Hace un tiempo, me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe. Me dice: ‘Vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’”, reveló Vicuña.

Leé también | La historia de Lucía, la amiga de Blanquita que emocionó a Benjamín Vicuña con fotos

El disparador fue un posteo en el que el actor trasandino lamentaba no tener más fotos e imágenes de su hija. Al leer esas palabras, Lucía decidió abrir el canal de comunicación y le puso a disposición todo lo que tenía de Blanquita.

“Claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”, sumó. En efecto, el chileno hizo público el contacto de Lucía y gracias a eso muchas personas comenzaron a acercarle más material.

Hoy siempre la recuerdo con una sonrisa, hablando con mis hijos y con estas fotos que me llegan y alegran"

Una de ellas, por ejemplo, fue una de las profesoras de jardín de Blanquita. “Las fotos son verdaderos tesoros, porque se acaban. Entonces, son elementos que uno guarda con mucho cariño y que te trasladan a ese momento maravilloso de pertenencia, de amor y cariño”.

“A partir de eso (el mensaje de Lucía), que lo comenté en un programa de radio, me empezaron a llegar más fotos de diferentes lugares. Como la profesora del jardín y la verdad que es maravilloso. Lo agradezco y es una de las cosas lindas que pueden tener las redes sociales”.

Este año se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Blanquita. “Ya son siete años y el dolor se va transformando, profundizando. Pero es verdad que hoy siempre la recuerdo con una sonrisa, hablando con mis hijos y con estas fotos que me llegan y alegran. Por eso las tomo como un tesoro”.

La vida de Blanquita Vicuña