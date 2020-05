Los últimos audios del actor Gustavo Guillén antes de la fatal operación: "No puedo más, estoy muy agotado"

Gabriel Gustavo Dasso, más conocido como Gustavo Guillén, el galán de decenas de telenovelas durante la década del 90´, falleció el jueves tras sufrir una descompensación durante una intervención quirúrgica en un sanatorio de la ciudad de La Plata a los 57 años.

El actor, que en los últimos años se había volcado a la música desempeñándose como baterista de la banda de rock Fuera de peligro, había sido diagnosticado recientemente un cáncer de próstata que lo tuvo a mal traer hasta el triste desenlace. La noticia sobre su muerte fue confirmada por la cuenta de los complejos teatrales Multitabaris y Multiteatro.

En medio de este panorama, en el programa Nosotros a la mañana explicaron que el actor estaba haciendo reposo en su casa conectado a una sonda debido a la pandemia. “El fantasma del coronavirus había sobrevolado debido a ciertos síntomas que venía sintiendo", contó Tomás Dente.

Además, el panelista puso al aire algunos audios que Guillén le envió a sus amigos antes de someterse a la operación. "Me tuve que hacer un hisopado porque el miércoles pasado mi médico me detectó una faringitis o una angina, así que me mandaron a hacer eso”, les había contado a sus más íntimos.

Y sumó: “Estoy esperando el resultado que creo que va a dar negativo porque si no sería muy mala leche Había levantado fiebre en los últimos días, pero llegamos a la conclusión de que sería por la angina. Así que estaba esperando eso para poder operarme y salir de este quilombo porque te juro que no puedo más, estoy muy agotado, muy agotado”.

En un segundo audio, esta vez enviado a una de sus amigas, el galán de telenovelas daba más detalles sobre su estado de salud. "Estoy mejor. Ayer vino mi médico a última hora y me hizo un chequeo completo. Descubrió que tengo faringitis y eso me estaba provocando la fiebre. Me tuve que hacer el hisopado porque soy caso sospechoso de Covid-19”, señaló.

Según contó el propio actor, estos análisis lo complicaron porque “retrasaron” la operación. “Me dieron medicación (Amoxilina), y una vez que tenga el resultado van a reprogramar la operación. No estoy apretado, tampoco estoy tan necesitado (económicamente). Llegado el momento recurriré a gente amiga que me pueda dar una mano”, explicó.

Y cerró, esperanzado: “Pero yo estoy seguro de que me va a dar negativo (...). En los vivos [de Instagram] podemos tener algunas marcas que nos acompañen en la transmisión y rescatamos un billete ahí, la verdad que a mí me vendría bárbaro".

Guillén tuvo una gran presencia en telenovelas de la década del 90 como “Manuela”, “Perla Negra”, “Dulce Ana”, “Ricos y famosos” y “Muñeca brava”, entre otras.

Volcado a la música donde se desempeñó como baterista de la banda de rock Fuera de peligro, su última aparición en la pantalla fue 2007, cuando participó del Bailando por un sueño. También había participado en obras teatrales del género musical.

Otras de las participaciones televisivas de Guillén fueron en las tiras “Solamente vos”, “Somos familia” y “Quiero vivir a tu lado”. El actor era padre de Valentino (17), de su primer matrimonio, y de Pedro (3), fruto de su relación con la bailarina Luciana Abelenda quien el año pasado lo denunció por violencia de género, a lo que él respondió con otra denuncia.