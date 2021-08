Los últimos estrenos y las mejores recomendaciones de @gabytacine para ver este finde

Llega el fin de semana, y como ocurre siempre que se acerca, nuestra periodista especializada, conocida en las redes como @gabytacine, nos trae las mejores recomendaciones para ver y todas las novedades del mundo del cine y las series.

Lo primero que hay que saber es que este viernes 20 de agosto llega a Amazon Prime Video y a Hulu la serie "Nine Perfect Stranger", protagonizada por la gran Nicole Kidman. La ficción muestra, entre otras cosas, las historias que se viven dentro de un templo donde la actriz resulta ser la principal musa.

Como experta, ella es quien lleva adelante una terapia a la que nueve personas llegan, con el objetivo de tener algo parecido a un retiro espiritual con el que buscan sanar. Sin embargo, para la sorpresa de los presentes, todo se volverá explosivo y fuera de control.

Por otro lado, Gabriela Abraham también nos presenta la lista que realizó el diario estadounidense The New York Times, respecto a las mejores series de los últimos años disponibles en Netflix. Entre ellas están "Gambito de Dama", "Los Bridgerton", "Muñeca rusa", "Outlander", "Feel good", "Sky Rojo", "Lupin" y "Orange is the new black". Muchas de ellas, de hecho, han sido recomendadas también por la propia Abraham, así que si no sabés bien qué ver, acá hay varias opciones para explorar.

Además, como cada viernes, la periodista también nos deja dos opciones de series para mirar durante el fin de semana, el momento elegido por muchos para iniciar una ficción ya que cuentan con tranquilidad y tiempo.

La primera recomendación es la serie argentina, disponible en Netflix, producida por Claudia y Omar Piñeiro. La ficción está protagonizada por Mercedes Morán y Diego Peretti, junto a actores de renombre como Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Chino Darín y Peter Lanzani.

Entre las más vistas en el país, "El reino" relata la vida de un pastor y su familia, quienes se ven envueltos en el asesinato del compañero de formula política del propio religioso, quien decide incursionar en política.

Por otro lado, también se puede ver "Cruel summer", dispomible en Amazon Prme Video, una ficción de 10 capítulos que cuenta lo que pasa entre 1993 y 1995 con dos jóvenes que cambian sus vidas a raíz de la repentina desaparición de una de ellas.