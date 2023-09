Lotocki, contra las cuerdas: pidieron preservar el cuerpo de Silvina Luna y se suspendió el "último adiós"

Este jueves, en un marco de profunda tristeza, Silvina Luna falleció a los 43 años luego de luchar contra los varios problemas de salud que le ocasionó la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki hace más de una década y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años. Fue su hermano Ezequiel, que estuvo al lado de la actriz durante los casi 80 días que permaneció internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, quien le sostuvo la mano hasta que su corazón se detuvo. La abrazo, lloró sobre su pecho y accedió a la petición de los médicos de desconectarla del respirador artificial debido a que la situación de la actriz era "irreversible” tras haber contraído una nueva bacteria.

En medio de este marco de profundo dolor y bronca, el Tribunal Oral Criminal 28 ordenó la preservación del cuerpo de Silvina ante la eventual autopsia que se prevé se realizará en las próximas horas para establecer la causa de la muerte. Esta medida fue ordenada por el juez Carlos Rengel Mirat, quien además le solicitó a las autoridades del Hospital Italiano que el cuerpo de la ex Gran Hermano sea trasladado a la Morgue Judicial. “Deberá ser preservado hasta tanto el magistrado interviniente en una posible denuncia de un delito de acción pública, disponga las medidas que estime pertinente o hasta nueva indicación por parte del suscripto”, ordenó.

Al mismo tiempo, el fiscal Sandro Abraldes remarcó que "el resultado muerte provocado importa una 'situación nueva' en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso de la Fiscalía en el recurso de casación que actualmente se encuentra en trámite".

A su vez, sostuvo que "dentro de las incumbencias del proceso penal se encuentra la de lograr una adecuada reparación a las víctimas por los daños ocasionados como consecuencia del hecho punible. En consecuencia, se torna también imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que -desde el ámbito científico- podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de dicha autopsia e incluso estudios complementarios, en la salud de las otras tres personas damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis".

El fiscal hizo su presentación ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Fiscalía General Nro. 29, en el marco de la causa nro. 50949/2015, caratulada "Lotocki, Aníbal Rubén por lesiones graves en concurso real con estafa, lesiones graves y lesiones graves reiteradas en dos oportunidades, delitos que concurren en forma real entre sí".

De esta manera y si bien el entorno de la modelo pretendía realizar un velatorio para los seres más cercanos durante este viernes, finalmente el último adiós a Silvina fue suspendido por la medida ordenada por el juez. Incluso, así lo confirmaron desde la Asociación Argentina de Actores: “Se suspendió hasta nuevo aviso la despedida de la actriz Silvina Luna en el panteón de Actores”.

En 2010, Silvina Luna se sometió a una liposucción hecha por Lotocki, a quien le había pedido que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero el cirujano le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar".

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. "En un punto siento que me arruinó la vida", contaba años atrás la modelo.

En aquella oportunidad, resaltó que la cirugía había sido en 2010, pero sus problemas de salud comenzaron a manifestarse en 2013. "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso", había recalcado visiblemente afectada.

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, la morocha aseguraba que le daba "miedo" lo que le podía llegar a pasar. "Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo. Ya detectaron que ese producto está prohibido y solo él sabe lo que es. Y, como yo, hay un montón de chicas que confiaron en un profesional. Hay casos de muertes y a mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano", detallaba, angustiada.

Aníbal Lotocki fue inhabilitado de “manera provisoria para ejercer la medicina”. Esa decisión se debió a las denuncia realizada por su ex pareja y también paciente, Pamela Estefanía Sosa, quien sufre las consecuencias de las cirugías a las que la sometió. La decisión fue de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El nueve de febrero del 2022, después de casi cinco meses de juicio, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de "lesiones graves", en el marco de la denuncia colectiva que Silvina Luna, Estefanía Xipolitakis, Grabriela Trenchi y Pamela Sosa presentaron en su contra por las graves secuelas médicas que sufrieron tras ser operadas por el falso cirujano práctico.