"Lotocki hizo un milagro con Pamela Sosa, no era un bagayo pero...": el machirulo y nefasto comentario de Chiche

En medio de la controversia por la muerte de Silvina Luna, Chiche Gelblung generó indignación tras un comentario sobre Pamela Sosa en medio de un debate, repleto de risas y tintes machirulos, que realizaron en el ciclo Polémica en el bar (América TV) sobre los trabajos del cirujano Aníbal Lotocki.

La conversación se dio cuando Marcela Tinayre estaba debatiendo con un periodista chileno invitado, Mario Solis, sobre las intervenciones estéticas de Lotocki. Solis comentó que en ese momento, Sosa era una figura conocida en su país: “Pamela era figura en Chile y mucha gente le preguntaba ‘¿cómo haces para estar en estas condiciones?’. Y ella decía ‘mi pareja es un cirujano’. Cobraba entre 3mil y 4 mil dólares por atender en su departamento, en Chile”, detalló. “Hizo un milagro Lotocki, no te digo que era un bagayo, pero…”, comentó Gelblung de inmediato sobre Sosa despertando las carcajadas cómplices de sus compañeros. En ese momento, los conductores y panelistas presentes estallaron en risas.

De hecho, hasta la propia conductora no dudó en estallar de risa frente a semejante y repudiable opinión del panelista. Y agregó: “La transformó Lotocki. Era su obra de presentación”, mientras los demás asentían. Cuando otros de los integrantes del ciclo comentaron sobre el llanto de Sosa en frente de la casa del cirujano, Gelblung aseguró que estaba “sobreactuando”. El público no se quedó callado y generó repudio en las redes sociales: “Este viejo tiene que estar en un geriátrico, ordinario y senil”, comentó un usuario. “Con razón no quiere retirarse de la tele. Para hacer estos comentarios de mierda porque se ve que en su círculo íntimo ni pelota le deben dar”.

La figura de Pamela Sosa se volvió cada vez más pública con el caso de Silvina Luna. Ella estuvo en pareja con Lotocki desde 2006 y durante ocho años. El cirujano le realizó varias operaciones estéticas y cuando algunos pacientes salieron a denunciarlo públicamente, ella lo defendió asegurando de que "se volvería a operar con él y que era el “mejor”. Sin embargo, después de algunas visitas médicas, a Sosa le confirmaron que le había inyectado silicona líquida, un producto que está prohibido en el ámbito de la salud ya que se esparce por el organismo y no se puede extraer. Debido a esto, le diagnosticaron diabetes y granulomas.

En ese momento, Sosa decidió hacerle una denuncia a su actual ex marido, pero la defensa del cirujano fue que la paciente estuvo alertada sobre el producto que le inyectaron. En la actualidad, la ex vedette continúa pidiendo "justicia" y su participación mediática se viralizó aún más tras la muerte de Silvina Luna. Ella fue la encargada de exponer la dirección del cirujano en sus redes sociales: “Forro hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara, da la cara, Lotocki. Vení acá, forro de mierda, vení a hablar conmigo. Lotocki, asesino de mierda. ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Hijo de puta, ya vas a quedar preso. Forro hijo de mil putas”, fue a gritarle a la casa tras conocerse la noticia de la muerte de la modelo.

Además, el miércoles pasado, cuando se hizo el velorio de Silvina Luna, convocó una marcha pacífica en su domicilio: “Miércoles 19 horas en la casa del asesino Beiro 1137 Florida”. “Escráchenlo, si la justicia está ausente nosotros tenemos que hacer justicia”.

Los comentarios machistas en Polémica del bar

No es la primera vez que el programa Polémica en el bar genera, justamente, polémica… A finales de mayo, asistieron un par de invitados al programa, entre ellos, un amigo de Lucas Benvenuto, quien denunció de abuso sexual con acceso carnal a Jey Mammon durante su infancia. Sin embargo, Tinayre decidió no quedarse callada sobre el tema y defender a Mammon: “A mí me preocupa muchísimo Jey. Ese hombre está quebrado”, comentó.

“No importa, olvidémonos de la diferencia de edad. Hubo mucho amor en la pareja, fueron seis años. Jey porque es una persona pública, pero también esto puede pasar en muchos hogares. Puede pasar que sean amenazados, que se cuente estas cosas… un chico que no tiene defensa a través de los medios, le arruinan la vida. Lucas tuvo una vida terrible, es cierto. Pero los tiempos se mezclaron”.

Sobre la posición que tomaron los medios de comunicación, aseguró: “No le dieron lugar a decir que paren, no le dieron su oportunidad. Vimos en todos los canales de televisión las cosas terribles que dijeron de él. Hay algo que es verdad, si a vos te acusan de algo tan terrible, saltas. Sobre todo que sos un hombre que ya estás en otra posición”.