Lourdes Sánchez tras ser operada de urgencia: "Si esperaba un día más, era otro el cuento"

Después de haber estado internada durante una semana por una supuesta intoxicación, el viernes Lourdes Sánchez debió ser operada de urgencia en la Clínica Zabala, donde le detectaron una enorme infección de útero por la que debieron sacarle las trompas de falopio y el apéndice.

Según contó ella misma en un video que mandó para el programa Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja como panelista, su problema de salud comenzó hace varios días, cuando regresó muy dolorida de un viaje a Nueva York. En un principio, fue internada en Los Arcos por una supuesta intoxicación, ya que su cuadro tenía vómitos y dolor abdominal, aunque finalmente debió ser intervenida por una fuerte infección.

"Quería aclarar, porque escuche por ahí que no hubo mala praxis con respecto a mi salud, me atendieron muy bien como siempre en la clínica Los Arcos", explicó en su Twitter.

Queria aclarar, porque escuche por ahi que no hubo mala praxis con respecto a mi salud, me atendieron muy bien como siempre en la clínica Los Arcos y quiero agradecer a todos los médicos, enfermeros y personal de la clínica Zabala que me están tendiendo de diez🙏🏼