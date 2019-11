Lourdes Sánchez volvió a la pista de baile, pero se accidentó y cayó de cara al suelo (terrible video)

Desde que fue operada de urgencia el pasado 19 de octubre a raíz de un intenso dolor -le quitaron las trompas de Falopio y el apéndice- Lourdes Sánchez tuvo un solo objetivo en mente: regresar a la pista del Bailando por un sueño para, junto a su compañero Federico Bal, buscar llegar a la gran final, algo que no parece ser muy descabellado a esta altura del año.

Entusiasmada por su regreso a la pista de baile, este martes el hijo de Carmen Barbieri y la bailarina practicaron el nuevo ritmo. Pero, tal vez excedida de confianza, Lourdes sufrió un brutal accidente: en medio de un giro, terminó pisando su vestido y cayendo de cara al suelo.

“Te pegaste un palazo tremendo. Volvés a la pista, primer ensayo, y... accidente. ¿Qué pasó?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista de Los ángeles de la mañana, luego de que Fede Bal compartiera el video del accidente en las redes sociales.

“Y... acá estoy. No, fue tremendo. Lo peor de todo fue que justo se cortó el video, pero no sabés cómo se rió el maldito de mi compañero. Es gracioso porque ahora estoy acá bien, pero me podría haber roto la cara, la nariz, los dientes. ¡Me duelen las muñecas!”, explicó Lourdes.

Además, la mujer del “Chato” Prada detalló que le duelen las muñecas y la cadera producto de la fuerte caída. “¡Mirá, Lourdes, que te llega a pasar en la pista y es cero!”, le advirtió, entre risas, el también jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Esto fue hace un ratito, esta mañana, antes de venir al programa. Fue la última pasada, que venía saliendo hermosa, probé con el vestuario y ahí nos dimos cuenta de que hay que acortar la pollera (risas). Me la pisé”, remarcó Lourdes, aclarando que en la pista la coreografía le saldrá excelente.

A través de su cuenta de Instagram, Fede Bal compartió el video del accidente ante las críticas de Lourdes, quien le recriminó haber cortado la parte en la que se lo ve supuestamente riéndose de ella. “Puede salir mal”, escribió el actor ante sus casi dos millones de seguidores.