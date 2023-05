Lucas Benvenuto explotó contra Gabriel Schultz: "El amor no abusa ni te corrompe"

El regreso de Polémica en el bar trajo consigo una innumerable cantidad de críticas debido a la manera en la que trataron el tema de Jey Mammón. Y uno de los más cuestionados de la mesa integrada por Marcela Tinayr, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Walter Santiago, conocido como Alfa, y Marcelo Polino fue el reconocido hincha de Argentinos Juniors por su férrea denuncia para con el ex conductor de Telefe. “A Jey le preocupaba Lucas. Él estuvo una semana callado porque no podía creer que Lucas, con quien se amaron mucho, le estuviera haciendo esto”, sostuvo Schultz cuando decidió tratar el tema.

El periodista fue el primero en hablar de su amigo, con quien compartió su programa llamado “Los Mammones”. En su momento, cuando salió a la luz la noticia, había declarado que no podía hablar del tema hasta tener una conversación con Jey y que pueda brindarle la información precisa de lo que pasó. Ahora, arremetió con los tapones en punta para defender a su compañero. “Lucas no admite que hubo ese amor porque tendría que salir a pedir disculpas y no lo va hacer. Lucas tuvo una vida horrible y apareció una persona que le dio un amor. Algo que nunca en la vida tuvo, pero él no lo dice porque fue Jey quien decidió cortar la relación”, analizó.

Molesto, Lucas Benvenuto explotó en sus redes sociales y manifestó su bronca ante la feroz defensa de Jey que hicieron en el ciclo de América TV. “‘Olvidémonos de la edad’, ‘Hubo amor’, ‘Lo salvó', ‘Lo protegió'. Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió en una de sus stories. “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”, agregó en otra postal. “Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo y le digan: ‘Tranqui, no te corrompió. Te dio amor’”, señaló en referencia a los comentarios de Schultz y opinó: “Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El mediático cerró su descargo con un video de él patinando sobre hielo con la leyenda “Esto fue lo que me dio amor”.“Respeto a mi historia y respeto a las cientos y miles de historias como la mía. Deberían sacarlos de la televisión. ‘¿Olvidémosnos de la edad?’ ¿De verdad? Que esto también encienda más alarmas… Cuidado”, sentenció. Lo cierto es que la respuesta de Schultz no se hizo esperar y frente al pedido de Lucas en sus redes sociales por la cancelación del ciclo. explicó: “Me causa mucho dolor lo que le pasa aún hoy a Lucas. Obviamente que nadie quiere que le pase esto a un hijo. Yo no hubiera querido que le pase a él, pero él no tuvo los padres que mis hijos sí tuvieron”.

El panelista insistió que opinó desde su lugar de amigo personal de Jey Mammon y destacó que cree en la su postura del ex conductor sobre su relación con Lucas. Yo soy amigo de Jey. Le creo a Jey, y creo que lo amó. Y también dije que Lucas es una persona que sufrió muchísimo en su vida, antes de conocer a Jey. Y yo creo, por lo que hablé con Jey, porque no lo conocía en ese momento, que él se enamoró de una persona a la que no le pidió el currículum”, agregó.

Y cerró: "Luego se entera de su vida, y se amaron. Ahora, de ahí a decir que soy un defensor de abusadores o que festejo la corrupción de menores, de ninguna manera. No solo estoy en contra, aborrezco eso, y no me imagino a alguien haciéndolo. Me da asco. Él fue secuestrado de chico por gente que hacía trata de personas, todo eso es cierto (…). La historia de Lucas es horrible, y lo que yo creo y capaz que me equivoco, es que Jey lo llevó a un mundo mucho mejor”.