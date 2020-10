Lucas Spadafora dio positivo y se sumó a la lista de contagios en LaFlia: su palabra

Los casos de COVID-19 en el Cantando por un sueño no dejan de ir en aumento. El último en caer en las garras de esta enfermedad pandémica fue Lucas Spadafora, luego de que su compañera. Lola Latorre y su coach, Natalia Cociuffo, dieran positivo de coronavirus días atrás.

El influencer, que fue muy criticado semanas atrás por sus burlas dirigidas a Nacha Guevara, utilizó lógicamente sus redes sociales para dar a conocer la noticia y relató que deberá permanecer aislado los próximos 14 días. “Bueno gente, después de cuatro hisopados y un análisis de sangre finalmente di COVID positivo. La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, ¿vieron que no estuve apareciendo?", sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Bah, el lunes aparecí un ratito para decir que no tenía covid… La cagué, ¿para qué lo dije? Igual nada, lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte para mí. Estoy mucho mejor por suerte. Lo único es que estoy sin olfato, es rarísimo porque es totalmente nulo, y también sin gusto. Pero por suerte ya no tengo fiebre y se me fue un poco el resfriado. Los mantendré al tanto”.

De esta manera, Lucas se sumó a la larga lista de participantes que ya contrajo la enfermedad durante el certamen de canto producido por Marcelo Tinelli. Cabe recordar que la coach Natalia Cociuffo, cabeza de los equipos que integran Lola Latorre y Lucas Spadafora, por un lado, y Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, por el otro, dio positivo de coronavirus a mediados de octubre.

Casi en simultáneo, los cantantes de cumbia comenzaron a manifestar síntomas y luego de que los hisopados de cada uno determinara la presencia del virus en sus cuerpos, se decidió su aislamiento y posterior reemplazo en el programa. "Me siento mal me duele hasta la piel esto no es joda cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo", había contado en Twitter Lanzelotta.

Luego fue Lola Latorre la que dio positivo de COVID-19 afectando directamente a su mamá, Yanina Latorre, quien debe permanecer en aislamiento durante dos semanas al ser considerada contacto estrecho de la también influencer. Hay que remarcar que la panelista como su marido, Diego Latorre, y su hijo, Dieguito, no se hisoparon pero, al convivir con Lola, son considerados positivos también y deben permanecer aislados en su casa.

Leé más | Leer mas Otro brote de Covid en LaFlia aisló hasta a Yanina Latorre: alarma en la productora de Tinelli y El Trece

A los casos ya conocidos, también se les sumó Sole Bardi, la coach de Cinthia Fernández, lo que motivó a la modelo y panelista de LAM a aislarse durante algunos días e hisoparse por precaución. Afortunadamente, el tex de la modelo dio negativo y pudo seguir participando del ciclo. La lista de casos confirmados de coronavirus en lo que va del Cantando 2020 la cierran Flor Torrente, el locutor Martín Salwe y Charlotte Caniggia.