Lucca liquidó a Juli Poggio y dijo que se enteró que se había separado por "streaming": "Ella es capaz..."

El 17 de octubre comenzó Gran Hermano 2022 y desde aquel día al último, uno de los más nombrados en la casa era justamente una persona del afuera: Lucca Bardelli, el entonces novio de Julieta Poggio. En medio de los rumores que vinculan a la ex hermanita con Marcos Ginocchio, la ex pareja de la bailarina decidió romper el silencio tras su separación. “Me enteré que estábamos separados mediante su streaming”, denunció.

Desde que ella ingresó al reality, mucho se habló sobre si iba a aguantar siéndole fiel durante la cantidad de meses que durara su estadía en Gran Hermano y lo mismo le ocurrió a su novio. Sin embargo, el amor resistió pero todo se complicó cuando las cámaras se apagaron: dos meses después de que ella se coronara en tercer lugar, le pusieron punto final a la relación.

La ex participante estuvo dentro de la casa más famosa hasta el último día de su edición y por fuera ya se vivía una situación aparte: lo acusaban a Bardelli que tenía relaciones paralelas y a la vez, los fanáticos de ella se acercaban a las inmediaciones donde se encontraba la casa de Gran Hermano a gritarle “cornuda”. De igual manera, ambos decidieron hacer oídos sordos y continuaron con su relación.

Con el programa finalizado, Julieta se desbordó de trabajos. Presencia en boliches, en distintas ciudades del país, en Uruguay y en diferentes programas de la televisión. A pesar de esto, ambos se seguían mostrando en las redes sociales felices y hasta hablaban del amor que se tenían mutuamente. Pero… todo parece indicar que la fama los consumió a los dos y el amor quedó de lado.

A dos semanas de anunciar su separación, Bardelli decidió romper el silencio en un vivo de Instagram contando cómo fue que decidieron ponerle punto final a su vínculo y de qué manera se enteró. A la vez, comentó que fueron días muy difíciles para él, por los cuales tomó la decisión de realizar un seminario sobre el “amor propio”.

En su momento, la ex participante lo contó mediante el programa de streaming que lleva a cabo junto a Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila Villar, pero el mal entendido estuvo entre ellos dos. Lucca no sabía que se habían separado, porque el trato que habían hecho era “tomarse un tiempo” para ver qué quería cada uno.

“Cinco días antes de que ella contara nuestra situación, nosotros quedamos en un tiempo, al principio como que dijimos de un tiempo para ver cómo estaba cada uno porque ella estaba muy a full con todo. Fue una semana que yo estuve mal, estuve pendiente, porque decía bueno, ‘cómo es el tiempo’ y me quedé esperando a ver qué onda ese tiempo. Ella lo dijo en público y después lo definimos”, contó.

Pero más allá de tener la noticia en sus manos, la idea de él para terminar una relación que duró dos años, era hacerlo personalmente desde el lado del “amor”. “Le hablé y le dije de juntarnos para darle un cierre formal y cerrar el ciclo, que no sea por la radio. Me sirvió para en mi mente decir ‘ya está. Miro para otro lado’. Esta reunión fue a los dos o tres días que ella había dicho que estábamos separados. Había quedado todo inconcluso”, confesó.

“El día que nos separamos fue como muy light y yo ahí había quedado expectante, pero después de que nos juntamos a hablar, lo pudimos cerrar, porque en su momento no había quedado nada concreto. Yo no sabía qué hacer cuando ella lo dijo, no sé si fue rápido que lo comunique, yo quería cerrar el vínculo con amor y no con algo feo, y más que tuvimos una linda historia", añadió.

Y aunque él se imaginaba que este iba a ser el desenlace de la relación por el presente de ella, contó que le “faltó comunicación” para cerrar de manera sana. "Fue raro todo lo que pasó, queda como que lo estoy diciendo mal por ella, pero fue así. Ella me había hablado pero yo tenía el chat archivado y esos cuatro o cinco días fueron raros por falta de comunicación. Me enteré así y le dije de juntarnos para cerrar nuestra historia bien, para los dos hacía falta una charla", manifestó.

"El día que ella me pidió distancia vino a mi casa y fue sano, fue como una charla madura para mí, la verdad y lo bueno es que nos dijimos 'te amo' y que nos deseábamos lo mejor, yo no me la veía venir lo de la separación, pero sí el día que charlamos, era como que estábamos luchando con la relación, no vamos a forzar algo al pedo y estaba dispuesto a todo, yo estaba muy mareado después de tanto tiempo", sentenció.

Aun así, no esquivó a los rumores que transcurren que son cada vez más certeros, de que Julieta se encuentra manteniendo un presente amoroso junto a Marcos Ginocchio. “Yo siempre le decía que eso iba a pasar”, comentó. “Si está con alguien que la haga feliz, está perfecto… no tengo idea igual, hablo sin saber. No me daría igual si literalmente al otro día está con otro, o sea se lo respeto pero… Es como piensa cada uno, pero yo sé que Juli, yo siempre la jodía, le decía ‘yo sé que el día que corte con vos al otro día vas a estar con otro’ pero porque es así. Viste que hay personas que son así y personas que nada que ver…”, confesó.

Por último, no le cerró la puerta a ingresar al mundo de la farándula: “Me gustaría entrar algún programa pero al Bailando no porque no bailo nada. Al principio dije que no a todo, en mi mente rechacé todo pero después fue como cada vez más las propuestas, yo seguía rechazando y me pasó ahora que digo, tal vez pinta. No sé qué. Hoy no me molestaría tener exposición y hablar de valores, de amor y aportar algo bueno”.