Lucha de egos, viewers y divismo: la verdad detrás de la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados

El reciente y exitoso lanzamiento del nuevo canal de stream Olga, donde brillan Nati Jota en Sería increíble y Miguel Granados con Soñé que volaba, generó mucho recelo en el ambiente, fundamentalmente en Nico Occhiato, el creador de Luzu TV y uno de los pioneros del fomato en la Argentina, quien disparó algunos tiros por elevación contra el hijo de Pablo Granados.

"No podés hacer un River apenas arrancás. Es como que tenés que ir de a poco. Porque si no no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango. Éramos 1.500, hicimos esto. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando", declaró Occhiato durante una emisión, en clara referencia al nuevo producto con el que compite, que comenzó con mucha popularidad y tuvo de invitadas a Eugenia "La China" Suárez y Susana Giménez, entre otras figuras.

La reflexión del conductor ex Combate llegó hasta los oídos de sus rivales en Olga, quienes a través del humor comenzaron a desarrollar una respuesta a la altura de la crítica: intentar hacer un stream en vivo desde el Estadio Monumental. Al menos eso es lo que aseguran en el programa donde además están Julián Lucero y Sofía Morandi.

"¿Van a hacer un River?", le preguntó a Granados un movilero de América TV. "Es la idea. Empezó como una joda, pero no es un chiste. Lo quiero terminar de consolidar en mi mente", aseguró Migue. "¿Sería para fin de año?", insistió el periodista. "Es la idea. Empezó como una joda", reconoció el humorista, quien develó que todo terminó yéndose de las manos.

"En un momento nos llamó el club cuando estábamos al aire", relató Migue. "El público nos conoce y es parte de una joda entre nosotros. Entonces es como que son accionistas de una gran broma de decir: 'Che, ¿llenamos River para romper las bolas?'. Es como que, por ese lado, están más copados. A nuestro público le gusta todo el delirio ese que está re bueno, la verdad estamos contentísimos", agregó.

Luego, cuando al ex Sin Codificar le preguntaron sobre las declaraciones de Occhiato, confirmó que sabía sobre la polémica, pero que no le daba trascendencia. "Lo escuché porque la gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí. No me ofendió para nada. Es mi amigo Nico. Me cagué de risa", aseguró. "Le pone like a mis posteos, yo al de él y nos cagamos de risa. Está todo bien", precisó, para despejar dudas acerca de enfrentamientos reales entre ambos.

Respecto al crecimiento de las agresiones entre quienes son fanáticos de los formatos y sus conductores, Migue intentó bajar los decibeles. "Lo bardeaban a él, me bardeaban a mí. Pero imaginate que si alguien interpreta que el tipo me está bardeando, y lo bardea a él, me carga la culpa a mí. 'Está bien, gracias por defenderme, pero no bardees al loco, porque yo tengo relación con él, no con vos'. Es re incómodo todo eso, pero igual es Twitter, como definió Mario Pergolini, es la cloaca", reflexionó.

Lo cierto es que las tensiones entre los dos espacios son reales y que tienen una razón de fondo relativamente importante para darse. Es que Nati Jota era parte de Nadie dice nada, el programa que conduce Occhiato en Luzu Tv, y ella decidió irse del formato en busca de nuevos horizontes, sin importar los tres Gran Rex que habían llenado con el programa. "El año pasado estuvo ahí Nati Jota, recordemos que ahora está del lado de Migue, que tiene su programa como conductora. Ella quería desarrollar más esa faceta. Desde ahí empezó la pica", informó Naiara Vecchio, panelista de Implacables.

El problema no estaría simplemente en que la conductora haya emigrado. Según Gustavo Méndez de Implacables, el verdadero enojo parte mucho antes. "La verdadera pica fue porque se fueron Luis y Berni Cella, que hacían Red flag. Hoy dueños de Olga. Esta es la primera pica: ellos se llevan a Nati Jota", indicó el periodista.

"Tienen un público muy ferviente. Y lo que hace a una linda competencia, valiosa, es que Migue captó un público que antes no estaba en el streaming. Su público es un poco más grande que aquellos que siguen a Nico, que son más adolescentes. Migue tiene la producción artística más de periodista o de productor periodístico", sentenció Vecchio sobre la guerra de micrófonos.