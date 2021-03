Luciana Aymar está embarazada por segunda vez: Su marido lo contó en la transmisión de un partido de tenis

“¿Les cuento algo? Viene otro en camino”. Con esa frase, el ex tenista chileno Fernando González contó ayer que su pareja Luciana Aymar está esperando su segundo hijo. Según allegados a la pareja, la mejor jugadora de hockey de la historia estaría transitando el cuarto mes de embarazo.

La confirmación del chileno ocurrió durante el partido del ATP de Santiago entre Nicolás Jarry y Frances Tiafoe. De repente, y ante la sorpresa de sus compañeros de transmisión, González aseguró, mientras se reía: “En el Día de la Mujer le dije a Luciana que iba a mandarle un saludo a todas las mujeres del mundo, a ella, a mi mamá y a mi hermana y que iba a aprovechar a dar la noticia. Pero no me creía que lo iba a decir”.

El ex tenista y la ex capitana de la Leonas son padres de Félix.

Mientras el relator le decía que Aymar se iba a enojar por haber dado la noticia del embarazo sin contarle, el ex tenista le contestó: “A Luciana recién le avisé pero me parece que no está. Debe estar haciendo dormir a Félix”.

Fernando González y Luciana Aymar habían confirmado su primera embarazo por redes.

La pareja tuvo a Félix, su primer hijo, el 31 de diciembre de 2019, que nació en Rosario. En realidad, querían que naciera en Chile, pero Aymar debió ser internada de urgencia el 25 de diciembre por presión alta.

El parto estaba previsto para febrero. Pero el pequeño nació prematuro y con un peso de 1 kilo y 600 gramos. Así que ambos quedaron internados durante casi una semana.

El hijo de Aymar nació prematuro en diciembre de 2019.

Entonces, Lucha escribió en sus redes sociales: “Todo pasó muy rápido. Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de Félix y la mía. Estos días fueron de muchas emociones, mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices”.

Aymar, González y su hijo viven en Chile.

Y completó: “Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. Nació por cesárea el 31 de diciembre, pesó 1600 kg y es muy inquieto el chiquitín. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta”.

Un tiempo antes, en una entrevista, Aymar había contado sobre sus deseos de ser madre a los 37 años, después de retirarse del deporte donde brilló, y de todo lo que le costó quedar embarazada: “Tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado. Fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar”.

En aquel momento, los médicos le dijeron que su rol como deportista había complicado todo. “Me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada", relató la ex capitana de Las Leonas. Cuando le consultaron si debió hacer algún tratamiento para lograr el embarazo, Aymar respondió: “Prefiero dejármelo para mí, es muy personal. Estuve en una clínica de fertilidad y me hice un montón de estudios. Buscar este hijo fue tanto o más duro que mis veinte años de carrera. Lo importante es nunca perder la esperanza, a pesar de que no puedas más de tristeza, no hay que dejar de creer”.