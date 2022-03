Luciana Salazar apuntó contra Redrado una vez más: "Nos odia a mí y a mi hija, tiene actitudes de psicopateo"

El año 2021 había finalizado con Luciana Salazar y Martín Redrado a punto de hacer las paces. En medio de la disputa que mantenían en el plano legal, se había dado a conocer que ambos mantuvieron una serie de encuentros a pedido del economista para disculparse con la modelo e intentar recomponer el vínculo con la pequeña Matilda. "Me pidió perdón lo primero. Todo lo que yo dije fue verdad", había contado la blonda meses atrás.

Pero lo cierto es que la tranquilidad fue pasajera y, una vez más, Luli volvió a apuntar todos sus cañones contra su ex pareja. “Con Martín es todo al revés al hijo. Todo lo bueno que hace el hijo no lo estaría haciendo el padre. Mal. Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso”, disparó la modelo durante una nota con El Trece, luego de haber coincidido en un evento con Tomás Redrado, hijo de Martín.

De acuerdo con Luciana, el economista solo busca "lastimarla" y reveló cuál fue el último gesto de Redrado que la enfureció: “Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’. Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente".

Y en ese sentido, sentenció: "No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena. Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender. ¿ Si se siente como un padre para ella? No, para nada y menos con las actitudes que tiene”.

Durante la fiesta de la Revista Gente llevada a cabo en diciembre del año pasado, Luli fue elegida como uno de los personajes del 2021 y contó que el pedido de disculpas de Redrado estaba relacionado a la filtración de un correo electrónico que él le había enviado a ella proponiéndole pasar juntos la noche de Reyes. Así como también por la demanda que le inició por los dichos públicos de Luli a través de Twitter.

De acuerdo con la información, ambos mantuvieron un encuentro tres o cuatro días después de la fiesta del "Pica" en el Palacio Duhau. "Un amigo en común que tienen le empezó a escribir a Luciana diciéndole que Redrado quería encontrarse con ella. Ella primero dijo que no y, luego, que sí. Se encuentran una tarde-noche en un departamento en la Capital Federal con este amigo en común”, habían revelado.

Si bien ese primer encuentro no terminó en buenos términos a causa del conflicto legal que protagonizan desde hace un tiempo, la segunda vez que se vieron llegaron a hacer las "paces". Luego de que Salazar le dijera "sus verdades", el economista tomó la palabra y le pidió disculpas. Allí, ambos hicieron arreglaron sus diferencias y él le manifestó su deseo de revincularse con Matilda, la hija de la modelo.

El pedido de disculpas público de Redrado, decía: "Lamento haber llegado a instancias judiciales, que provocaron en Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente. Hoy hemos decidido dar por finalizado los conflictos que tanto han concitado la atención mediática. Y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias".

El escrito llevaba la firma del economista y agrega: "Pudimos, entre ambos, aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructivo para nosotros y nuestras familias". Todo parecía que, finalmente, la relación entre ambos había encontrado la paz. Pero, la realidad terminó por demostrarnos que no, luego de que la modelo apuntara contra su ex a través de las redes sociales “Mentile a los medios, a la Justicia no vas a poder”, habían sido las palabras de Luciana.

La ira de la mamá de Matilda se debió a que el propio Redrado salió a desmentirla, afirmando que ese pedido de disculpas era un simple "borrador" y que esa no era su firma. Ante esto, la ex participante del Bailando por un sueño concluyó: “Lo va a tener que demostrar en la justicia como tantas cosas. Ya mintió mucho y tuvo un revés de la justicia penal. No solo hay testigos, sino que tengo las pruebas de todo.”