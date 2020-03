Luciana Salazar durísima contra Martín Redrado por Matilda: "Es imperdonable"

Invitada a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi en AM 1110, Luciana Salazar reveló que su discordia con Martín Redrado nace de algo sucedido con su hija Matilda.

Así, reveló que el economista "se portó muy mal" con la niña y que para ella es algo "muy difícil de perdonar". En ese sentido, agregó que la relación con su ex pareja era cordial hasta que salieron a la luz fotos de él junto a la pequeña.

"No hay ningún pacto"

En las fotos, que fueron publicadas en octubre, puede verse a Redrado en el marco de una visita a Salazar y Matilda en el barrio privado de Nordelta donde vive la modelo.

Tiempo atrás, en Incorrectas, la panelista Celina Rucci contó que el economista le pasa a Luciana una suma mensual de 10 mil dólares, además de un extra para la niña y el monto del alquiler de su casa.

"No hay ningún pacto millonario, no me hago cargo", negó Salazar. "Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida aunque me cuido más que nunca de lo que se hace público"