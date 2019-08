Luciana Salazar, indignada con los candidatos: "Ya no existe ni la ideología, ni la política"

En octubre del año pasado, Luciana Salazar no dudó en disparar duras críticas a Mauricio Macri. En aquel momento, la conductora cuestionó que el Gobierno tiene un poco de “ineficiencia”, y apuntó: “El problema es que no tienen un plan, son muy empresarios y les falta sensibilidad”. Pero la modelo tiene un largo historial de duras críticas a la gestión de Cambiemos.

Sin ir más lejos, Luli pop acudió a su cuenta personal de Twitter luego de participar de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para criticar a los candidatos en general, afirmando que ya “no le da alegría” salir a votar en estas condiciones.

“¡Siempre los mismos! repartidos por todos lados, ni ideología o política ya existe. ¿Cuándo será el día que dejen de ver a la política como un negocio y puedan ingresar nuevas caras? Una decepción. Soy una de las tantas que no le da alegría votar así”, escribió la mamá de Matilda.

Las declaraciones que hizo en las últimas horas están lejos de ser las primeras de Luli en relación a la política de este país. En mayo 2018 había cuestionado fuertemente el acuerdo alcanzado con el FMI: “FMI pan para hoy hambre para mañana”.

Sin embargo, con el correr de los meses fue subiendo el tono. “Creo que hay un poquito de ineficiencia. No es por criticar, porque para mí el Gobierno anterior también fue un desastre, pero cuando vas por la calle y ves toda esa gente tirada en la calle te da asco. Y me pongo a pensar cómo pueden dormir tranquilos los políticos”, había dicho Salazar.

Además, este mismo año y antes de las elecciones, no dudó en referirse a la crisis económica que atraviesa la Argentina y aseguró que tuvo que cambiar sus hábitos para llegar a fin de mes: "No hay planes a largo plazo. Los políticos están pensado a ver cómo van a quedar en el poder eternamente en vez de pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente”.

En ese contexto, Luli había advertido que la crisis económica la afectó en el día a día. “Me ajusté un montón. Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios me invitan a veces. Estoy desilusionada con los políticos. Yo hace mucho que no voto, y no está bien decirlo, pero siempre traté de estar afuera cuando fueron las elecciones. En este país todos prometen y siempre es lo mismo. Basta de grieta”, sentenció.