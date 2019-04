Sofocada e indignada por el ajuste económico del actual gobierno, Luciana Salazar –a poco de su debut en el Bailando por un sueño- no dudó en referirse a la crisis económica que atraviesa la Argentina y aseguró que tuvo que cambiar sus hábitos para llegar a fin de mes.

En un móvil con Involucrados, el ciclo de América TV, la modelo criticó a los líderes políticos, cuestionó las campañas que hacen para continuar en el poder y aseguró que es “muy triste” la realidad que vive hoy en día la Argentina. "Es muy triste todo lo que estamos viviendo. Todo es siempre igual. Nada cambia", lamentó la bella rubia.

Y agregó: "No hay planes a largo plazo. Los políticos están pensado a ver cómo van a quedar en el poder eternamente en vez de pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente”. En ese contexto, Luli advirtió que la crisis económica la afectó en el día a día. “Me ajusté un montón. Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito”, contó.

Además, advirtió que ya no sale de su casa para salir a comer. “No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios me invitan a veces. Estoy desilusionada con los políticos. Yo hace mucho que no voto, y no está bien decirlo, pero siempre traté de estar afuera cuando fueron las elecciones. En este país todos prometen y siempre es lo mismo. Basta de grieta”, sentenció.

Días atrás, algunos actores decidieron cuestionar las políticas económicas del gobierno de Cambiemos al asegurar que tuvieron que cambiar sus hábitos o confesar que simplemente no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Por ejemplo, Paola Krum aseguró que antes de la llegada de Mauricio Macri “pedía delivery todos los días y ahora no puedo”.

Al mismo tiempo, Federico Bal se refirió durante una entrevista a la gran inflación del país y advirtió: "La gente tal vez del otro lado dice: 'Ah, está en la tele, gana millonadas'. Y yo no gano millonadas. Realmente muchas veces me cuesta llegar a fin de mes -contó-. También tengo deudas. Estoy pagando un auto que compré hace dos años, me cuesta”.

El hijo de Carmen Barbieri remarcó que tiene “problemas reales”, señaló que paga 8 mil pesos de expensas por los aumentos en los servicios públicos y cerró: “No se puede creer. No entiendo. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. No me voy de vacaciones”.