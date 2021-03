Luciana Salazar la denunció por dañar su "honor" y Cinthia Fernández la mandó a laburar

Días atrás, Cinthia Fernández aprovechó el escándalo que se desató entre Martín Redrado y Luciana Salazar para alzar la mano en el programa Los Ángeles a la mañana y afirmar sin ningún tipo de dudas que la ex panelista de Polémica en el bar hacía "magia negra" con su hija, Matilda. “Me están diciendo amigos de Tomás (el hijo de Redrado) que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana, supuestamente, iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías", lanzó la angelita, sin anestesia.

Lo cierto es que este jueves, Luciana le mandó una carta documento a la ex de Matías Defederico intimándola a dejar de mencionarla en el programa que se emite por El Trece o contar cualquier información que la involucre ya que de lo contrario, avanzará a paso firme en la Justicia. "Ya veré que hago con la carta", dijo Cinthia, advirtiendo que ella solo se dedicó a contar información y a opinar de los temas que se tocan en el programa, sin ánimos de perjudicar ni descalificar a nadie.

Minutos más tarde, acudió a su cuenta de Twitter, plataforma en la que más cómoda se siente, para arremeter contra la blonda: "¡Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa (y no vale ayudín de amigos adinerados cómo se dice por ahí qué hay, yo no digo eh). A ver si después de eso le queda tiempo de mandarme una CD (carta documento), quizás ahí le contesto. Ridícula".

El conflicto entre Cinthia y Luciana nació en 2019, cuando la bailarina terminó su relación con Martín Baclini. Por aquel entonces, la pareja no logró sobrellevar la crisis sentimental que atravesaban y una de las causantes de la ruptura fue la mamá de Matilda, quien aludiendo ser amiga del empresario rosarino lo llamaba casi a diario, situación que a la ex Bailando por un sueño no le gustaba nada.

De hecho, la propia Cinthia afirmó que Luciana había sido determinante en la ruptura. “Influyó Luciana Salazar. Una persona que está todo, pero todo el tiempo generando problemas es difícil, pero no fue solo eso. Es todo el tiempo molestar y llamar por teléfono. Y estar en el medio. Yo no comparto ser así. Él hacía lo que podía, imaginate que recibía puteadas mías, puteadas de ella”, confesó.

Al mismo tiempo, se desquitó y le dedicó una canción de su autoría a Luciana Salazar: “Esto sería como el estribillo”, anunció y empezó a cantar: "Grande, grande, grande, ya estás grande, grande, para bebotear. Te zumba en el oído, parece una abeja, le gustan los hombres que tienen pareja". Tal y como ocurre actualmente, la ex de Redrado había denunciado a la mamá de Charis, Bella e Isabella. Situación que, como suele ocurrir, quedó en la nada.

En aquella oportunidad, Luli la había notificado acerca de la denuncia que hizo en su contra ante la Justicia, luego de que Cinthia afirmara que Luciana Salazar cobra por la publicación de su tuits “políticos”. Sin ir más lejos, Salazar se había presentado en los Tribunales de Comodoro Py para ratificar la autodenuncia por lavado de dinero que efectuó y que cayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, subrogante en el Juzgado Federal 12.

Acompañada por sus abogadas, Ana Rosenfeld y Florencia Arietto, Salazar había dicho: “Me estoy poniendo a disposición de la Justicia para que se investigue lo que dijeron estas personas”, explicó, y aseguró que el fin de aquella autodenuncia era que tanto Cinthia como Carla Czudnowsky “presenten pruebas”. “Se me ha vinculado con gente de la política. Todo da a entender esto”, sugirió sobre la versión, esgrimida por la bailarina y la periodista, de que cobraba por sus tuits.