Luciana Salazar liquidó a Redrado: “Se muestra como el Gran Gatsby y no paga una cuota alimentaria”

La semana pasada, Luciana Salazar había acudido a las redes sociales para dar a conocer que la Justicia le dio la razón en su reclamo contra Martín Redrado. En pocas palabras, la modelo le reclama al economista un "incumplimiento" en la cuota alimentaria de su hija Matilda. "A mi me firmó todo, puso escribana pública y en los papeles, para la justicia fui su mujer. Conviví con él y fui su mujer. Lo mío por suerte no fue una fantochada. El no haber accedido me salió muy caro con él y él sabe muy bien porque no accedí. A muchas cosas y cuestiones no accedí, como acercamientos físicos", había detallado días atrás.

Recordemos que el economista le prometió a Luli cuidar y ayudar económicamente a Matilda hasta su mayoría de edad. Si bien no es su hija biológica, la propia Salazar había comentado que su ex pareja se comprometió a tener un vínculo con la pequeña y a ayudarla en todo lo que sea posible, sobre todo económicamente hablando, cosa que ahora no estaría cumpliendo. Lo cierto es que las cosas entre ambos están peor que nunca, ya que Redrado fue embargado a raíz de la demanda puesta por la mediática. "A estas horas Martín Redrado está embargado. Esto fue a través de una demanda de Luciana Salazar. Esto es el comienzo de la gran guerra que se venía asomando", habían contado en Socios del Espectáculo.

Y sumaron: "Puntualmente este embargo es por un acuerdo que ellos firmaron en el mes de diciembre. En febrero de este año, Martín deja de abonar las cosas que tenía que abonar, entre ellas lo de los óvulos, lo de los embriones, y a partir de ahí Luciana quiso arreglar. No se llegó a un acuerdo y fue a la Justicia y frente a las pruebas que ella presentó en la Justicia y a las firmas que fueron certificadas por escribano, la Justicia determinó el embargo de bienes de Martín Redrado". Vale destacar que la última mediación entre Luli y Redrado para llegar a una suerte de acuerdo terminó en malos términos y, según adelantó la blonda, la causa irá a juicio.

Según explicaron, el embargo es debido a que Redrado puso en el acuerdo acciones como garantía y son esas las acciones que están "embargadas". El año pasado, tras el pedido público de disculpas del ex presidente del Banco Central, todo parecía llegar a su fin en buenos términos. Sin embargo, luego de que trascendiera la noticia de la mediación fallida, Luciana publicó historias en su perfil de Instagram, sin nombrarlo, pero visiblemente enfurecida con él. Además, en las últimas horas sostuvo en diálogo con el ciclo de canal Trece desde hace 7 meses que el economista no cumple sus deberes con Matilda. “Se muestra como el Gran Gatsby y no paga una cuota alimentaria”, lanzó, picando, refiriéndose a su casamiento.

De acuerdo con Luli, la cuota alimentaria que Redrado debe pasarle por Matilda "está fijada", pero aclaró que desde febrero que no cumple con los pagos. "Él la pagó hasta febrero, pero cuando yo no accedí a sus pedidos, dejó de hacerlo. En los medios hicieron una carnicería conmigo cuando deberían ser críticos con él, porque fue funcionario público”, disparó Salazar en comunicación telefónica con el ciclo televisivo. “Yo pensé que lo estaba pagando, como lo pagaba siempre. Me enteré por el colegio que tenía una deuda. Fue un papelón. En agosto se van a cumplir 7 meses de que no paga la cuota”, agregó visiblemente enojada.

Si bien aclaró que Redrado no es el padre de Matilda por enésima vez, resaltó que el economista puso garantías para que ella no tenga problemas con la sucesión en caso de que a él le ocurra algo y que “en la Justicia tiene los mismos deberes que un padre”. Actualmente Martín Redrado está muy ocupado planificando su boda junto a Lulú Sanguinetti, la cual se llevará a cabo en Italia. El casamiento durará tres días y se está desarrollando en una exclusiva propiedad situada en Lago Di Como, una de las zonas residenciales aristocráticas italianas de "mucho glamour”: “Tiene seis suites el lugar. Los alquileres van de los 35 a 100 mil euros, de acuerdo a la cantidad, de toda la residencia por día”.