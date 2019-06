El martes por la noche Luciana Salazar salió a la pista del Bailando con la intención de brillar en el ritmo de pop latino. Sin embargo, con su hija Matilda como testigo de la velada –la pequeña de un año cautivó a Marcelo Tinelli mientras manejaba su auto eléctrico por el estudio- recibió uno de los peores puntajes: la bella rubia cosechó 13 puntos que la dejaron indudablemente en la sentencia.

Pero como si esto fuera poco, la modelo se desmayó. Este jueves, el certamen de baile volverá a emitirse, desplazando a “Genios de la Argentina”, para dar paso a la sentencia. Pero como el ciclo no irá en vivo, tuvo que ser grabado anoche. Y como no podía ser de otra manera, Luli tuvo que volver a repetir la coreografía de Pop latino por haber quedado sentenciada.

Pero antes de salir a la pista una vez más, se sintió mal y su cuerpo colapsó al bailar: se desmayó y no pudo terminar la coreo. “Fue horrible, no sé qué me pasó. Antes ya tenía frío… Bueno, el día anterior a bailar fuimos a bailar salsa en un ensayo, hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada”, reconoció en Nosotros a la Mañana.

Y siguió: "Al otro día estaba con mucho frío, cansada, y creo que me agarró un poco de todo. Pero se me nubló la vista como nunca en la vida. Para mí fue una mezcla de lo que me pasó el día anterior más el frío, estar destemplada, estaba muy cansada. Hoy (martes) tenía ganas de dormir a la tarde pero no pude. Una se acuesta muy tarde y se levanta temprano por la nena”.

Debido a que no pudo terminar la coreografía, Luli irá directamente a la votación telefónica junto –alerta de otro spoiler- Leticia Brédice. “El teléfono es difícil, aparte estoy con Leticia Brédice que es muy fuerte y ya sacó a dos participantes muy importantes. La fe es lo último que se pierde, pero me la veo muy difícil”, sostuvo la bella modelo. ¿Quedará afuera?

Todo esto se podrá ver en el programa de este jueves, que al parecer no tendrá una resolución final hasta el próximo lunes. Pese a esto, según reveló Ángel de Brito, Luli fue atendida por el Dr. Vicente Labonia por un cuadro de hipotensión y retirada con una ambulancia.