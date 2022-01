Luciana Salazar sobre Redrado: “Le dije que no quería cruzarlo en Punta del Este, me da miedo”

Esta historia parece no tener fin. A pesar de las peleas, el distanciamiento, las denuncias mediáticas y las causas judiciales, Luciana Salazar y Martín Redrado siempre terminan bien cerca. Y, el comienzo de 2022, los encontró en el peor momento de su extraña relación.

Para olvidar lo mal que la pasó con el economista, Luli dejó Buenos Aires y se instaló en Punta del Este, Uruguay, acompañada de su hija Matilda. La idea de la rubia no solo era relajarse en las playas esteña sino también asistir a algunos eventos y fiestas privadas.

Pero el plan de descanso, diversión y negocios se vio afectado por la presencia de una persona. En lugar de viajar a Estados Unidos, tal como suele hacerlo, Redrado eligió ir de vacaciones a Uruguay. ¿A qué ciudad? A Punta del Este, por supuesto. Bien cerca de su ex novia.

Redrado llegó a Uruguay junto a su novia Lulú Sanguinetti y su hijo Tomás. Durante el primer día del 2022, organizaron una salida en pareja y fueron a almorzar a La Huella, uno de los restaurantes más exclusivo de José Ignacio, al que van muchos famosos. Por supuesto, Luciana estaba ahí con varios amigos.

Cuando lo vio entrar, se indignó. El economista pidió una mesa bien cerca a la de su ex pareja. Pero el encuentro cara a cara jamás sucedió. Salazar dejó el lugar llena de bronca. En tanto, Martín y su novia salieron del lugar dos horas después. Sonrientes, por supuesto. Nadie sabe cómo lo hace, pero Redrado sabe la agenda completa de su ex.

A los pocos días, un reconocido empresario armó un evento en otro restaurant top de José Ignacio. Desde hacia varios días, Salazar estaba invitada. Entonces, Martín llamó a sus contactos y pidió una invitación. Lo logró. Durante ese sunset, el economista entró al lugar de la mano de su pareja. Minutos antes de llegar, Luli fue advertida de la situación. Pidió una mesa bien alejada del economista.

Por último, hubo otro evento al que el empresario quiso asistir. Su ex pareja ya estaba confirmada en el listado de invitados. Pero, rápida de reflejos, una de las organizadores le avisó a Lulipop y ella le rogó para que no tuvieran en cuenta los pedidos del empresario. Afortunadamente para la ex vedette, Martín fue rechazado.

Luego de todos estos hechos, Luciana decidió hablar sobre los extraños comportamientos del ecomista. "Le dije que no quería cruzarlo en Punta del Este. Yo pensé que se iba a ir a Estados Unidos y terminó en Punta. Yo no lo puedo obligar a él a que vaya a un lugar, pero vino. La primera noche que salgo, que tengo un evento, da la casualidad que él estaba en el evento y la organizadora tuvo que venir a pedirme disculpas", relató en Agarrate Catalina.

Y agregó: "Después insistió en ir una fiesta en la que yo estaba de invitada. Me enteré por otra persona que me dijo lo que quería hacer. Entonces yo llamé y le dije a esta persona que organizaba que por favor no fuera y no fue porque estuvo advertidísimo de que no fuera. Pero no creo en las casualidades".

En tanto, sobre el constante acecho del economista, Luciana aseguró: “Me da miedo. Él pone censura en ciertos lugares, de que no se puede hablar de esto o lo otro. Se comunicaron muchos abogados y varios de bajo perfil que me dijeron que lo que hace él es violencia. Me dicen: 'Mirá que eso se configura en una violencia de género'".

Y completó: "Estoy sumergida en una locura total que no se puede entender, no me entra en la cabeza, no estoy apta para este tipo de situaciones porque me superan. Todas las relaciones que tuve anteriormente, ninguna terminó mal. Siento que esta persona tiene un problema de que no puede aceptar que no puede estar separado”.

Por último, la modela dijo: “Nosotros empezamos a reanudar una relación en enero del año pasado, insistió mucho para estar conmigo, con mi hija. Yo le dije que no estaba enamorada, corté con él hace tres años y ya no seguía eternamente enamorada y se lo dije".



En la última semana de 2021 parecía que la relación Salazar y Redrado por fin llegaba un tiempo de paz. Decidido a retomar su relación con Matilda, la hija de Luli, el economista filtró en los medios un intento de disculpas públicas dirigidas a su ex novia. Es que, desde marzo mantuvieron un duro enfrentamiento personal y público.

Pero, como siempre, Martín falló. Según un arreglo judicial, Redrado debía publicar en todas sus redes sociales las disculpas a Salazar. Por supuesto, no lo hizo. Y eso hizo enojar mucho a Luciana, quien esperó durante una semana que las hiciera públicas.

Como el economista no lo hizo, Lulipop disparó con munición gruesa desde su cuenta de Instagram. A través de una historia, la ex vedette publicó el documento, con la firma de Redrado, en donde pide perdón por sus acciones. Dicho acuerdo debía ser dado a conocer en Twitter e Instagram. Cosa que no hizo.

Enojada, a la foto del texto con la firma de Redrado, Luli le agregó la siguiente frase: "Las disculpas de Martín Redrado, que se comprometió a publicarla en sus redes sociales. Firmadas de puño y letra por él".

Y enseguida le sumó otra línea lapidaria contra su ex pareja: "Mentile a los medios, a la Justicia pero no vas a poder". Según explicó Luciana unas horas más tarde y por Twitter, Redrado había acordado brindar disculpas tras un arreglo con la abogada Ana Rosenfeld, que la representa a ella.

Según se dio a conocer, el documento, que Luciana le habría exigido a Redrado publicar en sus redes, reza: "Lamento haber llegado a instancias judiciales, que provocaron en Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente".

Y continúa: "Hoy hemos decidido dar por finalizado los conflictos que tanto han concitado la atención mediática. Y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias. Pudimos, entre ambos, aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructiva para nosotros y nuestras familias".