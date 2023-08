Luciano Cáceres en BBN: "En la ficción nacional siempre logramos salir adelante"

“Frágiles” la nueva serie de Flow en coproducción con StoryLab se estrena el 31 de octubre y ya parece un éxito. El thriller cargado de misterio, se rodó en muy pocos meses y consta de ocho capítulos en los que se cuenta la historia de una comunidad – secta llamada “El Arca”.

Pasan cosas raras allí, se ve a gente entrar pero no salir nunca más. La génesis de esa secta tenía un buen fin: todas las personas que estuvieran “frágiles” podrían curarse allí. Pero en todo se sale de control y se crea un espiral del silencio que esconde los misterios más terroríficos.

Olivia (Carla Quevedo) será la encargada de resolver el más intrínseco de los misterios: quién mató a Sara (Malena Sánchez), su madre. En una Argentina con justicia patriarcal, será una de las tareas más difíciles de resolver; es que los hermanos Eugenio (Luciano Cáceres) y Camilo Goya (Ludovico Di Santo) tienen un manto de impunidad que los resguarda para que “El Arca” funcione con normalidad. BigBang charló con los protagonistas de la nueva serie de Flow y nos contaron algunas infidencias. En la charla con Cáceres explicó cómo vivió su experiencia en la filmación de la ficción.

-¿Cómo te sentiste en el proceso del rodaje de “Frágiles”?

-Llevo el control de esta nueva etapa. La historia cuenta dos momentos un pasado en 1999 a punto el cambio de milenio, una especie de secta mesiánica que lleva delante del personaje de mi hermano Ludovico di Santo en la ficción. Se viene el fin del mundo, catástrofe, lo que él hace con eso vos, ya lo viste, se ve de entrada un desastre logro tapar ese pasado. Fundo una nueva comunidad autosustentable para que la gente se recupere. Ese pasado empieza a resurgir con la llegada del personaje de Carla Quevedo y me va a meter en problemas y piezas y cosas que hay que esconder y cosas que vuelven a aparecer.

-¿La realidad supera la ficción? ¿Existen estas sectas en la actualidad?

-Claro que existen. Básicamente el título habla de eso, ¿no?, que frágil podemos ser, qué tan fácilmente podemos ser manipulados no para el plan mesiánico de otro para lo que sea.

-¿En la construcción de tu personaje tuviste que investigar?

A mí me gusta mucho el género y soy como un estudioso de los géneros y sé que muchas veces por ahí no tiene tanto que ver con el personaje, sino con lo que el personaje tiene que ejecutar para que la historia avance.

-Es una increíble producción nacional. ¿Cuál es la importancia del cine argentino?

-Es una fuente de laburo de un montón de gente, habla de nuestra identidad grandes realizadores en todos los rubros no somos solo los que se ven delante (de las cámaras).

Creo que siempre estamos atravesando distintas crisis y por la fuerza de los mismos artistas y realizadores siempre hay un resurgir. Con mayor presupuesto, menor presupuesto siempre logramos salir adelante. Es un momento crítico para todos en todas las industrias, no en la nuestra en particular, así que bueno, hay que acomodarse a lo que nos toca vivir en este momento ajustar aquí y hacer exprimir al máximo los recursos que tenemos. Esta es una gran producción hecha con recursos y apoyo obviamente, pero con el talento de los realizadores de acá, que cada vez que vienen de afuera y ven como dos meses hacemos una serie de ocho capítulos no lo pueden creer.

También charlamos con Daryna Butryk, Emilia Claudeville y Alba Iturrioz que a unísono nos contaron cómo fue trabajar tan lejos de la ciudad y estar tantas horas fuera de casa en los rodaje.

-¿Hay algo del feminismo que las hizo armar comunidad y trabajar en red?

-La serie está filmada al exterior, al aire libre, mucho viaje, mucha espera. Hay algo de la historia que invita a apoyarnos unas a otras. Surgió mucho naturalmente no fue que lo buscamos y después eso nos sirvió para crear ficción.

-¿Esa fragilidad es algo que nos da fuerza?

Definitivamente es un sí. Algo que tenemos en ventaja, que está bueno del actor o de la actriz, que lo que estamos es entrenados para conectar directamente con esa fragilidad sin tanto rollo, o sea, que vamos ahí al hueso y tratamos de hacer con eso, la vulnerabilidad. Entonces creo que definitivamente es una es una serie que nos invita a nosotras como actrices a eso y al mismo tiempo la historia la fragilidad no la adjudica solo a mujeres. Somos mujeres pero la fragilidad está es la palabra invitación para todos aquellos que se sientan con alguna carencia o alguna rotura y esa necesidad que tenemos todos de bueno de sentirnos completados por algo más de seguir a alguien de que nos digan, qué hacer.

Todo el mundo tiene su fragilidad su vulnerabilidad, pero también hay casos en los cuales, uno tiene su grado de contención, su espacio personal su red y hay otras personas que lamentablemente no lo tienen y que lo buscan, o sea, como como toda persona que está buscando sobrevivir en este mundo busca esa red de contención y creo que estos personajes lo encuentran en la comunidad.