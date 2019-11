Luciano Castro rompió el silencio y habló de sus fotos desnudo: "Me angustié"

A comienzos de octubre, Luciano Castro estuvo en boca de todos y se convirtió en tendencia debido a la viralización de algunas de sus fotos “hot”. En las imágenes se lo podía ver al actor exhibiendo su generoso físico y sus atributos ante las cámaras. En aquel momento, decidió recurrir a la justicia para pedir una orden que prohíba la difusión de las polémicas imágenes.

Ya lejos del escándalo, Luciano rompió el silencio y en una entrevista con Confrontados se animó a contar cómo le afectó que su privacidad sea vulnerada. "Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote”, explicó el galán.

De vuelta en el trabajo, ya comenzó con los ensayos de Desnudos, la obra que hará en Mar del Plata con Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola, el actor intentó evitar el tema y le aseguró a la cronista que no le interesa hablar con los medios de comunicación “de algo que tiene que ver conmigo".

Sin embargo, ante la insistencia de la notera, quien le consultó sobre la manera en la que trató Pampita el tema en su programa, Luciano disparó: "Es un tema de ella, no es un tema mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y yo en eso los respeto a todos. Son pocos los que han hablado de esto que llevan más tiempo que yo trabajando de esto”.

Y siguió: “Entonces, basándome en lo que estoy diciendo puedo comprender lo que puede suceder y las reglas del juego. Así que más que vivir un momento de angustia y decir 'puta, qué bajón', no me pasó nada. Tengo 26 o 27 años trabajando. No necesito promocionar una obra con semejante exposición, semejante escándalo. Cada uno dice lo que puede y yo también lo hago".

Si bien las imágenes generaron todo tipo de memes y comentarios en las redes sociales, en aquel momento Sabrina Rojas -la mujer de Castro- explicó en qué contexto el galán se sacó esas fotos. “Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, había contado.