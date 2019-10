Luciano Castro se refirió a sus fotos "hot": "Siento mucha pena por mis hijos"

Luciano Castro estuvo en boca de todos este jueves y se convirtió en tendencia debido a la viralización de algunas de sus fotos “hot”. En las imágenes se puede ver al actor como Dios lo trajo al mundo exhibiendo su generoso físico ante las cámaras, lo que generó todo tipo de memes y comentarios en las redes sociales.

Pero si bien la primera en salir a hablar sobre estas curiosas postales fue su mujer, Sabrina Rojas, quien se deshizo en elogios para con su marido, el galán decidió romper el silencio y se mostró muy avergonzado luego de que dieran a conocer fotos de su intimidad. “No me importa que me vean desnudo, pero que siento mucha pena por mis hijos", sostuvo.

El encargado de dar a conocer su postura fue Ángel de Brito, quien logró contactarse con el actor y contó lo que le dijo durante su programa radial El Espectador, el ciclo que lleva adelante junto a Pía Shaw y Pilar Smith en las tardes de CNN, AM 950. "Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes", explicó el periodista.

Y siguió: "Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos". Cabe recordar que Luciano es padre de tres hijos: Mateo, de 19 años, el mayor, producto de una relación anterior; mientras que Esperanza y Fausto, de 6 y 4 respectivamente, son fruto de su relación con Sabrina.

Por otra parte, De Brito confirmó que el actor no estaría interesado en iniciar una causa legal a raíz de la viralización de sus fotos, pero aclaró que habría puesto una restricción legal para que las imágenes no puedan ser publicadas en ningún medio de comunicación. Además, según el periodista de espéctaculos, Luciano piensa que las fotos fueron robadas de su Instagram.

Cabe recordar que meses atrás, poco antes de la separación exprés que sufrieron como pareja, Sabrina había anunciado que fueron víctimas de un “hackeo” después de que las redes sociales se vieron convulsionadas cuando aparecieron algunos fuertes mensajes en la cuenta de Instagram de la actriz.

Sin dar nombres, la modelo aparentemente denunciaba haber sido víctima de violencia de género. Sin embargo, más tarde ella y su marido, Luciano Castro, revelaron que fueron hackeados. Esta vez, Sabrina se tomó la viralización de las fotos de Luciano con humor y sentenció: “‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”.