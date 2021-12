"Lucran y hacen negocios con la muerte de su papá": Ojeda disparó contra Dalma y Gianinna

El martes, Boca y Barcelona disputaron la Maradona Cup, un encuentro en homenaje al "10", que murió el 25 de noviembre de 2020. Si bien el conjunto argentino superó al español en la tanda de penales tras haber igualado en uno el encuentro, todas las miradas se posaron en las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, quien estuvieron presentes el estadio Mrsool Park de Riad ubicado en Arabia Saudita y celebraron junto al plantel xeneize el triunfo.

Lo que verdaderamente llamó la atención es que solamente las hijas de Claudia Villafañe estuvieron como invitadas en uno de los palcos del inmenso estadio y no así el resto de los hijos de Diego: Diego Jr., Jana y Diego Fernando, el hijo de Verónica Ojeda. Y fue Ojeda quien, finalmente, reveló la razón y aseguró que las hermanas se llevaron una importante suma de dinero en dólares por estar presentes en el partido homenaje.

De hecho, en España aseguraron que el equipo culé y el argentino se llevaron cada uno 2 millones de euros por participar del encuentro. "Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup. "Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje", afirmó Ojeda, en diálogo con con Fútbol 910, el programa de Juan Carlos Pasman en la noche de AM 910 Radio La Red.

Cuando Pasman quiso saber si a Jana y a Diego Jr. los habían invitado al evento, Ojeda aclaró: "No me consta. Hablé el otro día con Diego Jr. y me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Pero no le mandaron nada. Dalma y Gianinna tenían que estar acá haciéndose el ADN pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos"

Según contó, Dieguito Fernando fue el primero en recibir el llamado para ser parte de la Maradona Cup. Pero él tiene que estar en Argentina el 16 de diciembre para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, en relación a las demandas por filiación que involucran al difunto ex DT.

En ese sentido, aclaró que Jana, Diego Jr, Dalma y Gianinna no aceptaron someterse a una prueba de ADN para corroborar si realmente las denunciantes son hermanas legítimas. "Ninguno de ellos quiso hacerse el ADN pero Dieguito se lo va a hacer, nos pareció lo más correcto", contó Ojeda. distanciándose de los otros cuatro hijos reconocidos por Maradona.

Y agregó: "A mí me parece que a Diego le hicimos un montón de homenajes, y va a ser eterno. Pero hacerse el ADN también es muy importante, por Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, y también por todos los jueces que están trabajando con esta causa. Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje".

Para Ojeda, los herederos de Maradona se "contradicen" y "lucran" con el nombre e imagen del ex DT de la Selección Argentina. "Ahí hay un negocio. Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Ni los pasajes valen eso. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas. Ellos recibieron más dinero, en total 7.500 dólares cada uno, para mi forma de pensar esto es una falta de respeto", concluyó. Dalma, Gianinna y Lalo Maradona fueron los encargados de entregar la copa y se sacaron tanto fotos con el plantel de Boca y solos besando la llamativa figura dorada de Diego.