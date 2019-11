Luego de la defensa de Suar, Fabián Mazzei salió a bancar a Araceli: "Ella no recibió sus ganancias"

Después de que Adrián Suar decidiera romper el silencio, y asegurara en un comunicado que no le debe dinero a Araceli González, esta tarde Fabían Mazzei, el esposo de la actriz, salió al aire en Intrusos y contó que su mujer está internada hace 10 días por una fuerte bacteria en la sangre, y que a pesar de que ahora está un poco mejor, lo cierto es que su salud corrió mucho riesgo

Además, el artista habló por primera vez del juicio que enfrenta Araceli contra su ex, y según él mismo confirmó, Suar la estafó y usa ahora a su hijo, Tomás Kirzner, como escudo para evitar un conflicto mayor. "Araceli no recibió sus ganancias. Por eso la causa está en el juzgado, para saber la verdad", sostuvo.

Luego de que la actriz hiciera una tapa de revista, y de que además se presentara el pasado domingo 3 de noviembre en el programa de Susana Giménez para contar su verdad, este miércoles Adrián Suar hizo público un comunicado en el que aseguró que su divorcio con Araceli ocurrió en el 2004, y que un año después, ambos se reunieron junto a sus abogados para firmar un acuerdo económico.

"En 2005 luego de arduas negociaciones de las que participamos los dos -asistidos y acompañados por los respectivos letrados- celebramos de común acuerdo y ante escribano público un convenio sobre división de bienes. Dicho convenio fue posteriormente ratificado por ambas partes el 21 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo complementario suscripto también ante escribano público y con asesoramiento profesional mediante. Entre el dinero y los bienes que ya le había entregado, acordé darle – adicionalmente - el 50% del monto que se obtuviera por la venta de mis acciones de Polka Producciones. Y aquí me detengo un momento para aclarar lo siguiente: Araceli me llama 'su socio'; ella no es mi socia. Nunca fue ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50% de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones", explicó el propio Suar.

A raíz de estas declaraciones, donde además el cómico aclaró que decidió revelar su versión de los hechos para cuidar a su hijo, y para que no se lo difame más en los medios, la propia Araceli publicó una foto en su Instagram donde explicó que estuvo desaparecida de sus redes sociales porque debió ser internada de urgencia por una fuerte bacteria que encontraron en su sangre.

"Bajaron mis defensas, mi cuerpo estaba batallando con una bacteria. ¡Una bacteria que invadió hasta mi sangre! Pelee fuerte Y No me rendí. Casos raros, casos únicos, casos que te frenan. Gracias a mis médicos! Gracias a mis amigos y familia que estuvieron al lado mío cuidándome. Noches de abrazos y dormir de la mano. Estas cosas no pasan porque si! La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Pero todo lo vivido en este último año, me estaba derrapando. Pudo ser terrible, pero llegamos a tiempo. Solo gracias", escribió conmovida luego de haber estado internada durante 10 días.

Según contaron en Intrusos esta tarde, Suar quiso salir a hablar del tema porque se cansó de las acusaciones de su ex, y porque no quiere que su hijo quede en el medio de un conflicto de dinero entre sus padres. Indignado por la situación, Fabián Mazzei optó por salir en defensa de su esposa, y además de hablar de la internación de Araceli, dijo que el Director Artístico de Polka engañó a la madre de su hijo en cada oportunidad que le propuso un nuevo acuerdo económico tras el divorcio.

"Esto está en un juzgado de familia, y yo no miento. No hay un papel que figure cuánto vale una acción de Pol-Ka. ¿No les parece raro? A ella le dieron el valor total, nunca el valor de cada acción. No recibió sus ganancias. Por eso la causa está en el juzgado, para saber la verdad", dijo molesto el actor.

Además, sostuvo que le gustaría decir muchas más cosas de las que puede, porque sabe que meterse "con un poderoso" le puede costar muy caro, como le ocurrió hace 10 años, cuando lo dejaron de llamar para trabajar en TV por influencia del propio Suar.

"¿Cómo fue que Araceli firmó esos papeles? Yo creo que fue un exceso de confianza. En algunas cosas que veo, creo que pasó eso porque ella lo amaba y tenía un hijo con él", dijo convencido, y agregó que el ex de su mujer se tomó dos semanas para escribir un comunicado en el que además usa como excusa al hijo que ambos tienen en común. "Es un escudo. No hay que meter a los nenes, pero él no tiene otra herramienta", dijo.

Según indicó, la causa por la demanda que González le inició a Suar está en un juzgado de familia de San Isidro, aunque ahora los abogados del actor quieren pasar el expediente a Capital para complicar las cosas. "Después de lo que contó Ara, él le inició una demanda por calumnias e injurias, y no se presentó. Mi mujer estaba yendo y el abogado le avisó que no fuera porque Adrián no había ido", se lamentó.

En cuanto a la salud de esposa, Mazzei dijo que Araceli empezó con dolores hace 10 días, y que a pesar de que no quería ir al médico, debieron llevarla a un centro de salud de manera obligada para que pudieran hacerle análisis.

"Los médicos no la dejaron salir. En principio se creía que era una infección urinaria, pero después le encontraron una bacteria que le atacó el riñón y que después se le metió en la sangre. En el momento uno trata de que esté todo bien, pero ella estuvo dos días en terapia. Los médicos empezaron con un medicamento que no le hacía nada, hasta que después dieron en la tecla", explicó.

Del mismo modo, aclaró que el sábado pasado la actriz se empezó a sentir mejor, y que ahora lo más probable es que en las próximas horas le den el alta. "Lo único que como esta infección es muy fuerte, va a seguir con una internación ambulatoria, porque van a tener que seguirle dando medicamentos por vía intravenosa", cerró.