Luego de las graves denuncias de Anna Chiara contra Biasotti, Andrea del Boca reaparecerá en televisión

La actriz Andrea del Boca aparecerá públicamente por primera vez desde que se conoció que su hija, Anna Chiara, denunciará penalmente a su padre y ex marido de la actriz, Ricardo Biasotti, por abuso sexual. Será en dos emisiones del programa Corte y Confección, un reality de moda que conduce Andrea Politti y que se emite por El Trece, mañana y el martes, según pudo saber BigBang de fuentes de la productora.

El show, que va grabado, se encuentra en su etapa final y la idea es que la visita de la actriz sea el puntapié para el desafió de los participantes: realizar el vestuario de seis personajes memorables que encargó la actriz a lo largo de 50 años en la pantalla.

La incógnita es si Del Boca hizo mención o no a la denuncia que presentará esta semana su hija contra su padre y ex marido de ella. Luego de que la perito que trabajó en el juicio de divorcio de ellos, Rachel Holway, sostuvo que en los dibujos de la menor se especificaban escenas de abuso que tuvieron como protagonistas a su padre y a su pareja de ese entonces, la modelo y diputada provincial electa, Amalia Granata, la defensa de Anna Chiara, representada por el abogado Claudio Calabressi decidió avanzar.

Fue el propio abogado quien confirmó la semana pasada la noticia. "Él la obligaba a dormir con ella mientras estaba desnudo o en calzoncillos y ella sentía el miembro de su padre la tocaba", contó horrorizado. "Él la iba a buscar, ella se escondía con la luz apagada abajo de la cama para que el papá no la encuentre, y se la llevaba a dormir con él diciéndole que era para que no tuviera miedo, pero ella no lo tenía porque en la casa de Andrea dormía en una habitación sola", indicó Calabressi.

Causas judiciales

La propia Anna Chiara tomó la decisión, según el abogado, la semana pasada luego.

Calabressi guarda una gran relación con el abogado que representa a Del Boca, Juan Pablo Fioribello, que a su vez también tiene pensado avanzar contra Granata debido a que ella buscó instalar, y hasta intentó comprar testigos, que el letrado habría protagonizado episodios de violencia de género con sus ex parejas. Además procuro instalar que tenía antecedentes penales, algo que con papeles en mano rechazó en su momento ante la consulta de BigBang.

El programa se emite mañana y el martes a las 16; habrá que esperar para alguna definición de la actriz.