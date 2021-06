Luego de su separación, Luciano Castro ya habría encontrado un nuevo amor

A pocos días de que la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas se oficializara, Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la mañana, que el actor ya estaría saliendo con otra mujer.

"Fue visto este fin de semana, ayer más precisamente, en un barrio cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta junto a una chica que, por ahora, no vamos a dar la identidad, simplemente porque no la tengo. Pero no es conocida", explicó el periodista.

Padres de Esperanza y Fausto, Luciano y Sabrina se habían casado en 2016 en una fiesta íntima con amigos cercanos familiares. "Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Los dos estamos bien", confirmó Sabrina en Los Ángeles de la Mañana días atrás. "Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, pero no como familia".

"Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar", relató. "La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!".

A comienzos de 2019, la pareja ya había travesado una fuerte crisis a raíz de la cual estuvieron separados durante tres meses. Si bien luego se reconciliaron, a eso se le sumó un escándalo cuando se viralizaron fotos íntimas del galán, que le había enviado a otra mujer durante aquel impasse.

"Hay mucho amor, pero la vida es difícil. Mientras haya amor se puede ir surfeando", había reflexionado Sabrina, en aquel entonces. "Nos fuimos al medio de la nada. Fuimos novios, necesitábamos reencontrarnos. Fuimos como dos adolescentes”, contó en aquel momento, luego de que ambos encararan un viaje a Mar del Plata.

"En estos años hemos tenido ocho mil crisis y también alguna que otra separación. Una vez se nos fue de la manos y no me preocupa, porque cuando escuchás y hablás, le pasa a todo el mundo: es insostenible una relación siempre con armonía", agregó.

Este año, la pareja tenía previsto actuar en la comedia Desnudos junto con sus colegas Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Mercedes Scapola. Pero las funciones, previstas en el teatro Metropolitan, se suspendieron por las restricciones de la pandemia.

Castro, por su parte, recientemente comenzó a grabar los capítulos de El primero de nosotros, nueva serie de Telefe que se estrenará en el prime time. Allí estará acompañado por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi y Damián de Santo.