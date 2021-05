Luis Miguel y la famosa argentina que aparece en la serie, aunque no sabía nada: qué dijo la actriz

Luis Miguel sigue generando revuelo con cada uno de los capítulos de su biopic. En esta oportunidad, fueron muchos los argentinos que, atentos a los detalles casi invisibles, se dieron cuenta de que la joven presentada en la última entrega como "Xime" es nada más y nada menos que la actriz argentina Julieta Ortega. Sí, vamos a necesitar contexto para explicarte cómo la hija de "Palito" llegó a la producción de Netflix.

En la ficción, el cantante viaja a Nueva York para ultimar los detalles de su dueto con Frank Sinatra y aprovecha el viaje para reecontrarse con su ex novia, personificada en la ficción como Érika Camil (su nombre artístico actual es Issabela). El dato que llamó la atención de más de un argentino fue la introducción del personaje de Ximena, la amiga con la que Camil vivió durante su estadía en Estados Unidos.

Si bien en la serie no se le atribuye nacionalidad argentina, es llamativo el parecido físico entre Ortega y la actriz que la interpreta, Pamela Almanza. "Ahora sólo quiero saber si la que le daba consejos a Érika es Julieta Ortega", disparó por Twitter un usuario.

Atenta a la mención, la hija de "Palito" reconoció que no vio el último capítulo en donde se presenta a su personaje, pero que fue ella quien vivió con Isabella en la "Gran Manzana". "No vi el capítulo aún. Vivíamos juntas en esa época. Todo lo que vi hasta ahora relacionado a ella fue así", destacó Ortega desde las redes sociales.

"Entre el año 90 y el 93 viví y compartí departamento con Érika, que es la famosa novia de Luis Miguel en su mejor época; con la que salió siete años. Se llama Érika, lo que pasa es que ahora su nombre artístico es Issabela. Lo conoce de chiquito y de esos siete años que salieron, tres viví con ella", reconoció Julieta el año pasado en su paso por el ciclo Podemos Hablar.

La cercanía con Érika hizo que Julieta conociera en la intimidad a Luis Miguel. "Lo veía todo el tiempo y era muy duro porque yo no fantaseo nunca con el novio de nadie, pero eran los mejores años de Luis Miguel y estaba fuertísimo. Era una belleza absoluta y era muy seductor. pero nunca pasó nada", reconoció.

"Una sola vez nos quedamos hablando mucho tiempo y ella me hizo un comentario de que la ponía incómoda. Yo le dije que era su amiga y que jamás me fijaría en él. Me resulta casi incestuoso, nunca podría. Le rompería el corazón a ella, a pesar del tiempo. Para mí no va eso. Pero sí salí con amigos de él", sumó.

Ortega también reveló cómo fue realmente el romance entre su amiga y el naturalizado mexicano. "Ella sufrió muchísimo porque no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir... Venía a la Argentina y yo le preguntaba: '¿Qué vista?'. Me decía: 'El Sheraton'. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y que no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón".

"Lo que nos pasa a los que vimos la serie es que lo amamos porque, pobrecito, más sufrimiento no pudo tener en su vida. Yo no conocía detalles, los vi ahora", cerró.