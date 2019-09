Luis Novaresio confirmó su romance con un empresario del rubro inmobiliario

Periodista, abogado, un rosarino en Buenos Aires y enamorado. Así se define Luis Novaresio actualmente en las redes sociales. ¿La sorpresa? Después de mantener su vida privada resguardada bajo siete llaves, y a un día de que llegue la estación del "amor", el conductor de América TV y radio La Red reveló no solo que está en pareja, sino que además dio a conocer el nombre del empresario que le robó el corazón.

Se trata de Braulio Bauab, un reconocido empresario inmobiliario y padre de una pequeña de nombre Vera de tan solo un año a la que tuvo a través de un sistema poco común en nuestro país: la "coparentalidad", en el que dos personas se unen para la crianza de un niño sin ser pareja.

En este caso, Bauab decidió convertirse en papá junto a Virginia Laino, y –según remarca en sus redes sociales- fue la mejor decisión de su vida. "Me costó mucho lograr una cita con ella para contarle qué era la coparentalidad", había contado el empresario en una entrevista.

Ambos se conocieron a través de un amigo en común que estaba al tanto de su deseo. En ese momento, Bauab estaba en pareja y surgió la posibilidad de convertirse en papá a través del vientre subrogado, una práctica que no es legal en la Argentina.

Sin embargo, el reconocido empresario inmobiliario desestimó casi de inmediato esta idea, dado a que su deseo era que su hijo “tuviera una mamá”. “Es muy personal y no debería haber juicios morales. Yo quería más que tuviera una mamá a que fuera un hijo de dos papás", contó.

Fue entonces que Bauad le propuso a Virgina conocerse durante un año, antes de dar comienzo a este proyecto. Pero solo bastaron cuatro meses para que ambos estuvieran de acuerdo y comenzaran la búsqueda de Vera, quien nació bajo el tratamiento de fertilidad.

Durante el embarazo, alquilaron un departamento para que él pudiera estar presente durante todo el proceso. "Fue un desafío convivir, porque no éramos pareja ni amigos. A pesar de eso siento que tuvimos mucha intimidad", contó ella.

Actualmente, Bauad y Virginia mantienen un régimen especial en el que se dividen el cuidado de la pequeña y mantiene un vínculo de amistad. Vera pasa cuatro días a la semana en la casa de la mamá y tres veces en la casa del papá, con una cena familiar en el medio de la semana. "Yo tengo una cama en la casa de él y él una habitación en la mía”, reveló ella.

Y sumó: “Si el otro no tiene plan o una cita, nos quedamos a dormir. Si fuéramos ex no dormiríamos en la misma casa". Este viernes, a través de su cuenta de Instagram, Novaresio reveló que está saliendo con el empresario: “Muchas gracias por todos los mensajes, siempre creí que la felicidad era algo privado, hoy sé que además de compartirla, la hace más plena”.

Las especulaciones sobre la vida amorosa del periodista comenzaron a raíz de su emotivo discurso en los Premios Martín Fierro de Cable, al ganar en la categoría de "Mejor Conductor". Al subir a recibir el premio, el rosarino le dedicó el galardón a una persona diciendo "Para vos, que te amo".