¿Luisana Lopilato está embarazada? Las imágenes de su pancita que dieron vuelta al mundo

Tras renovar los votos el año pasado, cuando cumplieron 10 de años de casados, Michael Bublé y Luisana Lopilato siguen siendo una de las parejas más importantes del jet set internacional. Nuevos rumores de embarazo asaltaron al team Lopilato- Bublé a horas de que este estrenara I'll Never Not Love You, la nueva canción del cantante.

Luisana participará del videoclip del nuevo tema y las primeras imágenes del set sorprendieron. ¿El motivo? Se la puede ver a Luisana junto a los tres hijos de la pareja y una pancita que hace suponer que el cuarto está en camino. El videoclip es una suerte de secuela de Haven´t met you yet, el video de 2009 en el que la pareja celebraba su reciente amor recorriendo un supermercado, aunque al final se trataba de un sueño en el que el cantante hacía el ridículo frente a una cajera.

En I'll Never Not Love You, ambos protagonizarán varias escenas que hacen referencia a momentos de películas románticas icónicas, aunque en el final, Bublé vuelve a despertarse frente a la misma cajera. La novedad de este nuevo video radica que, en lugar de retirarse solo del supermercado, Michael es arrastrado fuera del supermercado por Luisana, que luce un avanzado estado de embarazo, y los tres hijos de los tortolitos: Noah, Elias y Vida.

Tras la difusión de las primeras imágenes, varios portales de farándula como Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguraron que la ex Casados con Hijos espera su cuarto hijo con el cantante.

Si bien por ahora ni Luisana ni sus allegados emitieron palabra alguna al respecto, en una entrevista que dio al sitio USMagazine en diciembre, Bublé afirmó que Lopilato le dijo: “Mike, tal vez tengamos uno más”. El frontman agregó que cuando trató de opinar al respecto, la actriz le respondió: “Me parece tan lindo que creas que tienes una opción”.