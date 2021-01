Luisana Lopilato habló de la cuarentena con Michael Bublé y cómo vive la segunda ola en Canadá

Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, permanecen desde diciembre del 2019 en Canadá. A diferencia de años anteriores, en los que pudieron pasar algunos meses en la Argentina, es la primera vez que la actriz y sus hijos pasan tanto tiempo en el país del norte. Cómo fue la convivencia durante la cuarentena y el temor por la segunda ola, que ya se siente con fuerza.

"Acá estamos viviendo la segunda ola, así que con los cuidados y protocolos de cada país. Cuidándonos y haciendo las cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Pero bueno, gracias a Dios estamos sanos, estamos bien y nos estamos cuidando", reconoció la ex Rebelde Way en diálogo con el portal Infobae.

En los últimos meses, la actriz y sus hermanos -Darío y Daniela- decidieron que su padres se instalaran también en Vancouver por una complicación médica. Darío viajó junto a ellos y permanece desde entonces en la lujosa mansión de su hermana y su cuñado.

"Acá, tanto en Navidad como en Año Nuevo no te permitían juntarte con la familia; sólo los que están viviendo juntos en el mismo lugar", señaló Darío. "La verdad es que es muy triste. Imaginate que hay muchas familias que perdieron amigos, familiares o mismo padres. La verdad es que es duro lo que está pasando, es una realidad que creo que todos los días te levantás pensando: 'No, no es un chiste lo que estamos viviendo'".

Pese a que disfrutan de la comodidad de la lujosa mansión que el matrimonio Bublé Lopilato construyó en las afueras de Vancouver, la familia tiene sus desafíos. "La verdad es que llevamos bien la cuarentena. Mike es re compañero, así que nos dividimos perfecto. Lo que hago yo, no lo hace él; lo que hace él, no lo hago yo. Nos turnamos y nos ocupamos un montón de nuestros hijos", reconoció Lopilato.

Consultada por sus hijos -Noah, Elías y Vida-, Luisana reconoció: "Son etapas, edades difíciles; son chiquitos y nos necesitan. Después pasa esta etapa y los problemas se transforman en otros. Es lindo verlos crecer, disfrutar; tener las peleas de qué me pongo y qué no me pongo o que no me dejen cepillarles los dientes".

Al comienzo de la cuarentena, Lopilato y Bublé decidieron dejar de lado el celoso resguardo de la intimidad familiar y realizaron una serie de vivos de Instagram con el objetivo de acompañar a sus seguidores durante el aislamiento. Hicieron ejercicio y hasta cocinaron en vivo, pero todo se terminó cuando en la Argentina comenzaron a asegurar que el cantante se mostraba violento con su mujer.

"No me molestó. La verdad es que al principio no lo podés creer y después se hace una pelota enorme. Y creo que sentí en ese momento la necesidad de decir: 'Chicos, paren; porque esto es un tema que no es para salir a opinar gratis de atrás de la compu. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, que no saben cómo es, el funcionamiento del día a día. En su momento me dolió, porque sentí que no lo merecía. Ni yo, ni mi marido. Y después salí a hablar. Tuve la posibilidad en Intrusos de decir: 'No, nosotros como familia no nos merecemos esto'", advirtió.

En su momento, muchos interpretaron la entrevista de la actriz como un intento de defensa a Bublé. "No, no es defender; no lo tengo que defender. No sentí la necesidad de defenderlo, porque me estaba doliendo a mí ya. Siento que viví muchas cosas en mi vida como para también tener esto arriba y un peso. Uno cuando vive situaciones duras ve la vida de otra manera. Y esa soy yo, hoy quiero ver la vida de otra manera. Quiero tener gente al lado que me dé luz, amor, paz, felicidad, fe. No tengo ganas de lío, ni de los comentarios y creo que eso es un poco la vida. Lo aprendí. Hoy con 34 años te digo que tengo ganas de vivir así, ese es mi estilo de vida; de disfrutar el hoy".