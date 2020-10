Luisana Lopilato habló de la salud de Noah y reveló cuál es el límite que no le puede poner a sus hijos

Instalada en Canadá desde antes del comienzo de la pandemia por Covid-19, Luisana Lopilato aguarda con expectativa el regreso a la Argentina que, si todo sale bien, llegaría sobre fin de año para preparar el debut de la obra teatral de Casados con hijos, cuyo desembarco en el Gran Rex está previsto para el mes de enero. Como pocas veces, la actriz se abrió en una entrevista y habló de la salud de su hijo mayor, Noah, quien en el año 2016 fue diagnosticado con un cáncer de hígado. La culpa que le genera por momentos la maternidad y el límite que no le pudo poner a sus hijos.

"Noah está re bien, como mis otros hijos. Uno sigue teniendo chequeos y tenés miedos como padre, pero ya lo dejo en las manos de Dios. Ya digo: 'Que lo cuide Dios, ya está'. Ahora, hay que seguir para adelante. Obvio que fue difícil y quizás hoy me siento con más fuerzas para poder ayudar a otras mamás, como yo lo necesité en ese momento. Me ayudaron y necesitaba hablar con mamás y familiar para ver lo que estaban pasando. Hoy me siento más segura para hablar y transmitir desde mi experiencia lo que una madre necesite", reveló en el live que mantuvo por Instagram con Claudia Albertario.

Noah realizó todo su tratamiento en Estados Unidos en el St. Jude Children’s Research Hospital y el ocho de febrero de 2017 Luisana y Michael Bublé pudieron enviarle la esperada noticia a su familia y entorno más cercano: "¡Noah está libre de cáncer! Fue muy valiente. El Sol volvió a brillar". "Siempre dije que tengo mucha fe y mi familia y la gente en la calle me ayudaron un montón. Quiero tratar de devolver todo lo que me dieron. Pero uno sigue y verlos crecer a mis hijos es lo más lindo", reforzó la actriz, quien además es mamá de Elías y Vida.

En tren de confesiones, Luisana reconoció que le cuesta ponerles límites a sus hijos y que no "tolera" escucharlos llorar. ¿El gran desafío? Lograr que los pequeños duerman en sus respectivos dormitorios. "Construimos como una cama extra al pie de nuestra cama, pensando un poco en los chicos. Yo no puedo verlos sufrir, me ganan. No puedo hacer el entrenamiento".

¿Queda tiempo y espacio entonces para mantener la intimidad con su marido? "Hay momentos para buscar. Tengo todo el día, pero la noche no es mi momento; porque tengo a la familia incluida y después el día es largo", esquivó.

"Tener tres hijos y más siendo una mamá como la que quiero ser, que me ocupo de todo, es difícil. A veces es la culpa de querer estar siempre con uno y darle tiempo al otro, y después con otro. ¡La culpa como madre me persigue! Por el momento, no tengo búsqueda (de un cuarto), porque también estoy con cosas de trabajo y quiero disfrutar de mis hijos. No sé, después veré. Capaz pasan los años y se me van las ganas o digo: 'Uy, quiero tener otro bebé'. ¡Me encantaría tener otra nena si tuviera en el futuro! Para tener las dos parejitas. Los dos nenes y las dos nenas. Pero no sé, sí pasa; que venga lo que venga", confesó tiempo atrás en diálogo con la revista Caras.