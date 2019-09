Luisana Lopilato, Michael Bublé y el comienzo del millonario "operativo Argentina"

Desde junio del 2009, cuando se mostraron por primera vez en público y confirmaron así los rumores de relación, Michael Bublé y Luisana Lopilato hacen lo imposible para poder mantener su matrimonio y sostener en simultáneo sus cargadas agendas laborales. La ecuación se complicó un poco, es cierto, tras el nacimiento de los tres hijos de la pareja: Noah, Elías y Vida. La historia detrás del millonario operativo “Casados con hijos”.

“Organizamos nuestras agendas y nos apoyamos mutuamente en cada proyecto. Tenemos una sola regla: no pasar más de dos semanas sin vernos”, reveló la actriz. “Ella tiene su carrera, sus proyectos y yo también la acompaño. No puede funcionar de otra manera”, sumó él, cuando los medios extranjeros le preguntaron por su por entonces novia.

Ya casados y con la dinámica aceitada, Luisana y Michael debieron unir esfuerzos para poder cumplir el sueño de los fans de la sitcom Casados con hijos, quienes en las próximas vacaciones de invierno podrán ver al elenco original, pero en una aggiornada versión teatral sobre la Avenida Corrientes.

En efecto, Luisana y su hermano, Darío, fueron de los primeros en aceptar. En ambos casos, se trata del proyecto televisivo que más impacto tuvo en sus carreras. Quien opuso un poco de resistencia fue Florencia Peña, quien se mostraba conflictuada con el concepto de volver a interpretar a un personaje como el de Moni Argento, en un contexto social absolutamente distinto y atravesado por el empoderamiento femenino.

Voy a estar mucho más cerca de ustedes"

Finalmente, después de muchos idas y vueltas, todos firmaron contrato; incluso Guillermo Francella. El anuncio fue con bombos y platillos. Casados con hijos debutará el 12 de junio del 2020 con dos semanas en las que brindarán dos funciones por la tarde y, de acuerdo a la proyección de la productora, podrían sumar una tercera nocturna. Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón ya trabajan en el guión de la comedia teatral, que, tal como anticiparon, no será un "capítulo más".

Emocionada por la noticia, Luisana aprovechó el último posteo que realizó en Instagram antes de regresar a Canadá para celebrar el contrato. "¡Se viene con todo este año! Con esta cara de felicidad me voy despidiendo de Argentina, pero con la noticia de que voy a estar mucho más cerca de ustedes!".

Con el “sí” sobre la mesa, Luisana y su marido debieron abrir sus agendas y darle inicio al operativo “Casados con hijos”. En principio, el canadiense debió reunirse con su productora y reprogramar muchas de las fechas de su ambiciosa gira mundial que ya tenía pautadas. Y es que, además de las dos semanas de funciones, la actriz y sus hijos deberán instalarse más de un mes en la Argentina para poder cumplir con los ensayos y la promoción de la obra.

No fue fácil, pero el canadiense ganó la pulseada. En efecto, la reprogramación de las fechas implicó no sólo un fuerte trabajo de logística, sino que también afectó las proyecciones de ganancias. Pero, es cierto, eso poco importa. Según consignó la revista Billboard, especializada en la industria musical, Bublé es el tercer cantante que más facturó en los primeros seis meses del año gracias al éxito de sus últimas fechas en Glasgow, Manchester y Londres. En total, sólo por el tramo británico de su tour, el marido de Luisana facturó 9.5 millones de dólares y vendió 90.029 entradas.

La canción que Michael Bublé escribió para levantarse a Luisana Lopilato

En lo que va del tour, el cantante brindó 27 shows y facturó 41 millones de dólares. En total, ya lleva ganados 50.5 millones y puede decir con orgullo que en seis meses vendió 419.110 entradas. Pero esto no termina acá. Bublé todavía tiene programados shows en Autralia y Nueva Zelanda y se espera que su gira tenga, en total, 80 fechas, convirtiéndose en su gira más grande y beneficiosa en términos económicos. Su último récord fue el Crazy Love Tour del período 2010-2012 en el que ganó 130.5 millones; seguida por el To be Loved Tour del 2013-2015, con el que ganó 124.4 millones.

La fortuna de Michael Bublé: sus millones, en números

En 2004, Bublé ganaba en promedio 81.722 dólares por presentación.

Entre 2005-2006 el número ascendió a 171.000.

Entre 2007-2008 la cifra escaló a 925.000.

Entre 2013-2015 llegó a ganar un millón por show.

En 2019 la cifra ya es de 1.5 millones por noche.

Según la revista, Bublé ganó 38.54 millones de dólares gracias a la venta de entradas y vendió 4.373.988 tickets a lo largo de sus 15 años de trayectoria internacional. ¡Felicitaciones!