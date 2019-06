Luisana Lopilato, Michael Bublé y el festejo secreto por 50 millones de dólares

¡Festejo a todo trapo! Luisana Lopilato y Michael Bublé viajaron a Italia junto a sus tres hijos: Noah, Elías y Vida. La pareja se tomó un respiro del tour mundial del canadiense y aprovechó para celebrar en la ciudad de Florencia que el cantante se convirtió en el tercer artista que más dólares recaudó en lo que va del año, sólo si se tiene en cuenta la facturación por la venta de entradas. ¿De cuánto hablamos? Nada más y nada menos que 50 millones de dólares.

Según consignó la revista Billboard, especializada en la industria musical, Bublé es el tercer cantante que más facturó en los primeros seis meses del año gracias al éxito de sus últimas fechas en Glasgow, Manchester y Londres. En total, sólo por el tramo británico de su tour, el marido de Luisana facturó 9.5 millones de dólares y vendió 90.029 entradas.

Con los tres shows que dio en Londres facturó 4.9 millones de dólares"

"Los tres shows que Bublé dio en el 02 Arena de Londres se convirtieron en la apuesta más grande hasta ahora: facturó 4.6 millones y vendió 44.558 entradas. Su éxito en los tres mercados más importantes de Europa no hace más que confirmar la fortaleza que tiene a nivel mundial", destacaron desde la publicación.

Luisana y Michael hicieron las valijas en febrero y viajaron a Tampa, en donde comenzó de modo oficial el tour. En Estados Unidos, el cantante brindó 27 shows y facturó 41 millones de dólares. En total, ya lleva ganados 50.5 millones y puede decir con orgullo que en seis meses vendió 419.110 entradas.

Pero esto no termina acá. Bublé todavía tiene programados shows en Autralia y Nueva Zelanda y se espera que su gira tenga, en total, 80 fechas, convirtiéndose en su gira más grande y beneficiosa en términos económicos. Su último récord fue el Crazy Love Tour del período 2010-2012 en el que ganó 130.5 millones; seguida por el To be Loved Tour del 2013-2015, con el que ganó 124.4 millones.

La fortuna de Michael Bublé: sus millones, en números

En 2004, Bublé ganaba en promedio 81.722 dólares por presentación.

Entre 2005-2006 el número ascendió a 171.000.

Entre 2007-2008 la cifra escaló a 925.000.

Entre 2013-2015 llegó a ganar un millón por show.

En 2019 la cifra ya es de 1.5 millones por noche.

Según la revista, Bublé ganó 385.4 millones de dólares gracias a la venta de entradas y vendió 4.373.988 tickets a lo largo de sus 15 años de trayectoria internacional. ¡Felicitaciones!