Luisana Lopilato reveló la "ayudita" que Romina Yan le dio el día que conoció a Michael Bublé

Pasaron diez años desde que Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron casarse con dos fastuosas ceremonias que tuvieron lugar en la Argentina y en Canadá. La pareja formalizó su relación después de casi tres años de noviazgo a distancia y hoy son padres de Noah, Elías y Vida. Aunque la actriz y el cantante contaron hasta el cansancio cómo fue que se conocieron, la ex Rebelde Way sorprendió al enviarle un mensaje grabado a Jey Mammon (dedicado para Cris Morena) en el que reveló que Romina Yan fue una de las personas que la "ayudó" a cautivar al canadiense.

"Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo erstaba en la fila siete del Gran Rex y Romina estaba en la fila seis, me acuerdo como si fuera hoy. Ella todo el tiempo me decía: 'Parate, levantá la mano; que te vea, te está mirando'", reveló Luisana, en alusión al show que el canadiense brindó en Buenos Aires y en el que cruzaron por primera vez miradas.

Después del show, el canadiense le pidió a su manager que invitara a la actriz al cocktail que tuvo lugar en un reconocido hotel porteño y, desde entonces, comenzaron una relación a distancia. "Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada", reconoció.

Luisana también recordó la ayuda que recibió por parte de Morena cuando su familia no tenía los fondos suficientes para poder organizar una fiesta de quince. "Me acuerdo cuando se venía mi fiesta. Mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo trabajábamos, todos ayudábamos en casa porque vengo de una familia humilde. En ese momento, no llegábamos para poder hacer la fiesta de quince que tanto soñaba y Cris fue una de las personas que me ayudó para que mi sueño se haga realidad".