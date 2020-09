Luisana Lopilato sorprendió al revelar las dos cosas "argentas" que más extraña

Si bien lleva años viviendo entre la Argentina y Canadá, Luisana Lopilato lleva más de seis meses instalada en el país del norte, producto de la pandemia mundial de Covid-19. Se trata del mayor período de tiempo que pasa lejos del país, desde que en el año 2011 se casó con Michael Bublé.

En su paso por videollamada por el ciclo Santo Sábado del Pelado López y Soledad Fandiño, la actriz reveló cuáles son las dos cosas que más extraña del país: el dulce de leche y los alfajores. La debilidad por lo dulce la llevó no sólo a hacer compras masivas cuando venía a la Argentina, sino a pedirle a cada amigo y familiar que la visitaba que le trajera "una carga adicional".

"En Canadá no se consigue el dulce de leche que a mí me gusta, así que me tengo que traer muchos. Alfajores tampoco hay y menos los que me gustan a mí", reconoció la actriz. Atento a la confesión, el conductor del ciclo le hizo una propuesta laboral: regresar y trabajar un año en Rebelde Way a cambio de un año del dulce de leche de la marca que le gusta gratis.

La consigna le gustó a Lopilato, quien desde hace tiempo celebra el desembarco de la ficción de Cris Morena en Netflix con fotos y videos del programa que la catapultó a la fama en la Argentina. "La pasé bien en Rebelde Way y por diez años, olvidate, elijo el dulce de leche", respondió.

La manía "argento" que saca de quicio a Michael Bublé

“Si está en Buenos Aires y mis amigos dicen: ‘Voy a comer a tu casa. Caigo tipo nueve, nueve y media’; a Michael le da un ataque. No entiende por qué tan tarde”, reconoció tiempo atrás la actriz, al tiempo que aclaró: “Pasa lo mismo cuando ve que los chicos están jugando a las doce de la noche”.

“Si me llama y los escucha, me reclama: ‘¿Todavía están despiertos?’. Acá siempre encuentro una excusa: ‘Bueno, es noche de familia’ o ‘Están de vacaciones’. Pero en Canadá les pongo el pijama a las siete y media de la tarde y a más tardar a las ocho deben estar en la cama. Es la costumbre del país”.